Донецький ФК "Шахтар" разом з блокчейн-компанією Binance провели благодійний аукціон. Для гуманітарної допомоги українцям зібрали 100 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.

“Шахтар” на платформі Binance NFT Marketplace продали десять тисяч коробок з сюрпризами (mystery-box). Кошти спрямують для підтримки переселенців, дітей і постраждалих від війни українців. Гроші буде передано до благодійних фондів Shakhtar Social та Binance Charity Foundation.

Аукціон ще триває. На ньому залишилися лоти з футболками “Шахтаря”, де є автографи гравців і тренерів команди із лімітованої серії Football for Peace (“Футбол в ім’я миру”). Аукціон на майданчику Binance NFT триватиме до 14 травня.

Зазначимо, що Binance NFT є платформою, яка швидко набирає популярність. Вона є торговим NFT-майданчиком компанії Binance, провідної світової екосистеми блокчейнів та провайдера криптовалютної інфраструктури.