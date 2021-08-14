Шахтарі ДП "Львіввугілля" заявляють, що не отримують заробітну плату вже 5 місяців. У разі непогашення заборгованості вони мають намір перекривати траси та провести акції протесту.

Відповідне звернення до профільного міністра та народних депутатів оприлюднив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України, нардеп від партії “Батьківщина” Михайло Волинець.

Звернення гірників адресоване міністру енергетики Герману Галущенку, голові Львівської ОДА Максиму Козицькому, уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій та кільком нардепам з парламентського енергетичного комітету, серед яких є і Волинець.

“По ДП “Львіввугілля” заборгованість по зарплаті сягнула 5 місяців (березень-липень)… Досі не вирішується питання адекватної ціни на вугільну продукцію. Міністр енергетики декларує зменшення обсягів вугілля на ТЕС і можливу закупівлю за кордоном, а там вугілля по ціні 140 доларів, а не 1200 грн, як на власних шахтах. Є попередження про відключення електроенергії на підприємствах за борги, що спричинить стихійне лихо”, – зазначається в зверненні.

Гірники встановили для влади дедлайн для погашення зарплатних боргів – до 18:00 15 серпня цього року. Якщо ж кошти так і не будуть виплачені, шахтарі мають намір: пікетувати Офіс президента України та перекривати дороги міжнародного значення.

“У разі, якщо до 18:00 15 серпня не будуть виплачені гроші шахтарям ДП “Львіввугілля” – трудові колективи ДП готові до більш радикальних дій. Зокрема, до перекриття трас та акцій протесту в столиці, біля Офісу президента”, – зазначив з цього приводу нардеп Волинець.

Він уточнив, що на початку серпня у Львові відбулися акції протесту шахтарів Львівщини та їхніх родин. За словами Волинця, “на мітинг виходили навіть жінки з дітьми”.

За даними нардепа, зарплатні борги перед працівниками ДП “Львіввугілля” складають понад 400 млн грн.

Варто зазначити, що в липні цього року Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким шахти, що мають заборгованості перед працівниками, повинні в обов’язковому порядку спрямувати на виплату зарплат 80% коштів від реалізації продукції”. Відповідна постанова уряду набере чинності з 1 вересня 2021 року.