Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, ворог застосовує усе наявне озброєння, аби вимусити ЗСУ зосередити основні зусилля саме тут та не допустити будь-які маневри. Лише протягом минулої доби українські військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганської та Донецької областей. Також поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта.

Крім того, росіяни завдавали удару, здійснили дві спроби танкових атак та уразили мінометами населені пункти.

Водночас шахти в Луганській області опинилися на межі зачинення. Зокрема йдеться про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених Росією у 2014 році.

“Сорокине, Ровеньки, Довжанськ. Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення”, — сказав Гайдай.

Голова ОВА наголосив, що зараз кожна повістка — ще один крок до повної зупинки підприємств, адже людей не вистачає: “Всі знають, що із фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни”, — зауважив Гайдай.

Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Окупанти почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей РФ. Ситуація наближається до катастрофічної.