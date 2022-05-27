Про це у Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, росіяни стріляють по мостах та так званій “дорозі життя”, аби відрізати Луганську область від інших регіонів.
За минулу добу в області загинуло 5 мирних мешканців:
– Пашкін С.С. 1980р.н. (Сєвєродонецьк)
– Погрібатько Г.О. 1980р.н. (Сєвєродонецьк)
– Горобинський В.І. 1972р.н. (Сєвєродонецьк)
– Новодран Н.О. 1962р.н. (Гірське)
– Соколова І.Г. 1970р.н. (Гірське)
Гайдай повідомив, що окупанти намагаються прорватись на Бахмутському напрямку, щоб стати ближчими до “дороги життя” і захопити її. Однак просунутись росіянам не вдається, тому вони постійно обстрілюють дорогу, що ускладнює пересування нею.
Окрім цього не припиняються цілеспрямовані ворожі обстріли і по мостах, які з’єднують населені пункти всередині області.
На Сєвєродонецьк противник веде наступ з різних напрямків, та прорвати оборону йому не вдається. Бої тривають. Місто під постійним артилерійським вогнем.Росіяни стріляють хаотично, тому є “прильоти” у різні частини міста.
“Руйнації шалені по всій області. Пошкоджено близько 20 об‘єктів у Лисичанську, зокрема рашисти поцілили в будівлю поліції, на щастя – без жертв, 11 багатоповерхівок – у Сєвєродонецьку, біля 30 – в Гірській громаді, ще з десяток – на Попаснянщині”, – написав Гайдай.
- Нагадаємо, російські загарбники укотре обстріляли Дніпропетровську область. Як повідомили у місцевій ОВА, унаслідок обстрілів у регіоні є значні руйнування.