Джейкобу Ченслі (відомий як "Шаман QAnon") суд може призначити понад 4 роки позбавлення волі за штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Прокурори попросили Окружний суд США ухвалити 51-місячний вирок Джейкобу Ченслі, який визнав себе винним у штурмі Капітолія, у спробі перешкодити Конгресу затвердити обрання президентом Джо Байдена.

“Відомі злочинні дії підсудного Ченслі зробили його відомим обличчям заворушень на Капітолії”, — наголошує сторона обвинувачення.

Це може стати найсуворішим покаранням з тих, що вже були винесені протестувальникам, причетним до заворушень у Вашингтоні. Минулого тижня колишній майстер змішаних єдиноборств, який вдарив поліціянта, отримав 41 місяць в’язниці.

Захист “Шамана” просить призначити йому покарання у вигляді ув’язнення на той термін, який він вже відбув: Ченслі перебуває у в’язниці з дня затримання у січні. За цей час у чоловіка діагностували шизофренію, біполярний розлад, депресію та тривожність. Визнавши свою провину, він заявив, що розчарований тим, що Трамп не помилував його.

Як раніше повідомляли, на сторінці Джейкоба Ченслі у Facebook (наразі видалена) було дуже багато повідомлень про конспірологічну теорію QAnon, прихильники якої вірять в існування змови педофілів-сатаністів, які проникли у вищі ешелони американського уряду і протистоять президенту Дональду Трампу. Останніми місяцями до штурму він регулярно відвідував протести прихильників Трампа в Аризоні, звідки він родом.

Штурм Капітолія

Нагадаємо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

По обіді 6 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.

Напередодні засідання у Вашингтоні розпочався анонсований Дональдом Трампом мітинг його прихильників. На протест з’їхалися люди з усієї країни.

Під час зачистки Капітолія від протестувальників загалом було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина — безпосередньо у приміщеннях Конгресу. 13 особам вже висунули обвинувачення у зв’язку з участю у заворушення. Серед них — Річард Барнетт, який вдерся до кабінету спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, та нещодавно обраний член Палати делегатів Західної Вірджинії (від Республіканської партії) Деррік Еванс.

Жертвами подій 6 січня стали 5 осіб. Про смерть 4 осіб стало відомо того ж дня. Однією з жертв стала прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт. 8 січня помер офіцер поліції Браян Сікнік, який отримав травми під час штурму Капітолія. #Букви розповідали, що відомо про офіцера, який загинув.