Голова МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань та Держсекретар США Майк Помпео обговорили інформацію розвідки про те, що літак МАУ в Тегерані міг бути ненавмисно збитий.

Про це Шампань повідомив в твітер.

“У мене була дуже продуктивна телефонна розмова з Майком Помпео цього ранку. Ось звіт”, — написав міністр, додавши зведення інформації про дзвінок.

У документі зазначається, що Помпео та Шампань обговорювали ймовірність того, що катастрофа українського літака в Тегерані пов’язана з ракетною атакою.

“Міністри спочатку говорили про трагічну катастрофу рейсу 752 Міжнародних Авіаліній України. Секретар Помпео висловив співчуття родинам та близьким загиблих канадців. Міністри обговорили інформацію, яка вказує на те, що літак, ймовірно, був збитий іранською ракетою земля-повітря, можливо, ненавмисно”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що Держсекретар Помпео запропонував допомогу уряда США в триваючому розслідуванні причин трагедії. Крім цього, сторони “погодилися залишатися в тісному контакті” для зниження напруженості в Іраку, Ірані та регіоні.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.