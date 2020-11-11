Спроби президента Дональда Трампа спростувати результати виборів 2020 року не можуть змінити незаперечну реальність: Джо Байден остаточно переміг, а його лідерство на національному рівні та в ключових штатах зросло під час підрахунку голосів.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Обраний президент Байден, ймовірно, буде на 5 мільйонів голосів випереджати Трампа на всенародному голосуванні, коли всі підрахунки буде завершено. Він набере близько 80 мільйонів голосів або більше – це значно більше, ніж будь-який кандидат у президенти в історії США.

Окрім того, Байден, схоже, зможе набрати 306 голосів виборників. Це близько 57% усіх доступних голосів виборників, і цього буде достатньо, щоб отримати перевагу в 74 голоси над чинним президентом.

Ймовірність того, що перерахунок голосів спростує результати у 2020 році, практично незначна. Організація Fairvote вивчає перерахунок голосів по всьому штату з 2000 року. Середня зміна кількості голосів після перерахунку склала всього 430 голосів і 0,02 бала. Найбільша зміна кількості голосів була менш як 2600 і 0,11 пункту.

Різниця між результатами Байдена і Трампа набагато більша. Іншими словами, Трампу буде потрібно кілька перерахунків, щоб побачити зміну кількості голосів.

Дійсно, для перемоги Трампу потрібно як мінімум один перерахунок, щоб змістити різницю більш ніж на 0,62 пункту і 20 000 голосів (поточна різниця Байдена в Вісконсині). Це просто неможливо без втручання Трампа. Ідея Трампа спростувати результат в Мічигані, де його прихильники хочуть перерахунку, а його перевага становить близько 150 000 і трохи менш як 3 очки, сміхотворна. Телеканал зазначає, що суть в тому, що Байден виграв ці вибори, і з великим відривом.

За минуле сторіччя тільки чотири інших претенденти перемогли чинних президентів. Єдиними трьома, хто виграв у колегії виборників більше, ніж прогнозується Байден, були Франклін Рузвельт в 1932 році, Рональд Рейган в 1980 році та Білл Клінтон у 1992 році.

Перемога Байдена щодо кількості голосів ще більша. Після того, як всі голоси будуть підраховані, Байден, ймовірно, набере десь від 51% до 52% голосів виборців. Єдиним претендентом на вищий відсоток за останнє сторіччя був Рузвельт у 1932 році.

Телеканал згадав, що Трамп любив рекламувати свою перемогу над Хілларі Клінтон у 2016 році. Він неодноразово піднімав цю тему на мітингах і навіть носив карту своєї перемоги на виборах.

Перемога Байдена така ж або більше перемоги Трампа, в залежності від того, як на це дивитися. Байден, швидше за все, виграє з такою ж кількістю голосів виборників (306), як і у 2016 році Трамп. Трамп тоді не отримав більшості голосів. Байден дійсно отримав більшість, і зробив це як претендент на посаду президента. Перемогти діючого президента значно важче, ніж виграти гонку без переобрання чинного президента.