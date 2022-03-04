Про це він заявив в інтерв’ю польському телеканалу TVN24.

Порошенко організував і забезпечує діяльність 206-го батальйону територіальної оборони у столиці України. Наразі багато російських солдатів загинули в боях, а тим часом Кремль цього не визнає.

“Це ще один доказ того, що він брехун. Руїни українських міст, від Харкова до Ірпеня, від Херсона до Бучі, показують, що це схоже на Другу світову війну. Це свідчення того, що Путін постане перед Міжнародним кримінальним трибуналом в Гаазі і буде ув’язнений за воєнні злочини”, – переконаний Петро Порошенко.

Всю ніч у повітряному просторі Києва було неспокійно. Загарбники здійснили шість бомбових ударів по центру. Проте захист столиці – організований та згуртований. Голова “Європейської Солідарності” впевнений, що росіяни ще заплатять за кожного нашого солдата і мирного жителя.

“Українці готові захищати свою землю, воювати з росіянами. Це найбільший сюрприз не тільки для Путіна. Я знаю генерала з однієї з країн НАТО. У найкращій ситуації, за його словами, українські Збройні Сили здатні протистояти другій за величиною армії світу – російській армії – до 72 годин. Сьогодні минуло вісім днів від початку війни”, – сказав п’ятий президент.

Петро Порошенко заявив, що все, чого бажають українці — бути вільними, демократичними та європейцями. Проте, щоб терористи зупинилися, то треба запровадити максимально жорсткі, “пекельні” санкції проти Путіна. Зокрема виключення SWIFT не для кількох банків, а для всіх російських банків. Ембарго на російський експорт. Позбавити обслуговування всі кредитні картки для всіх росіян. Порошенко наголосив, що вони повинні відчути, наскільки небезпечно для них підтримувати Путіна.

Лідер “ЄС” подякував полякам та польському уряду за неймовірну солідарність з українцями під час війни. Він подякував партнерам, що вони приймають цілі сім’ї, дітей до себе безоплатно, надають притулок та їжу.