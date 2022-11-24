24 листопада Кремль цинічно заперечив, що його атаки на українську електромережу були спрямовані проти цивільних, водночас заявив, що Київ може "покласти край стражданням" свого населення, виконавши вимоги РФ щодо "вирішення конфлікту".

Про це інформує Reuters.

Неодноразові ракетні обстріли енергетичної інфраструктури по всій Україні протягом останніх кількох тижнів змусили мільйони людей залишатися без світла, води чи опалення на години, або дні, якраз у той час, коли температура повітря падає нижче нуля.

Речник Кремля Пєсков заявив журналістам, що “ударів по “соціальним” об’єктам “не було і немає — цьому приділяється особлива увага”.

Пєскова запитали, як можна поєднати страждання цивільного населення України з позиціями російського президента Володимира Путіна, котрий заявив, що “РФ не хоче знищувати Україну чи її народ”.

“Керівництво України має всі можливості привести ситуацію в нормальне річище, має всі можливості врегулювати ситуацію так, щоб виконати вимоги російської сторони і, відповідно, припинити всі можливі страждання населення”, – заявив Пєсков.

Раніше відповідаючи на запитання про мільйони осіб, які залишилися без електрики після масованих ракетних ударів по Україні 15 листопада, Пєсков заявив, що так звана “військова спецоперація триває, і її продовження не залежить від кліматичних, погодних умов”.

За його словами, київська влада більше не бажає вести переговори. А якщо й так, то хочуть публічних переговорів, “яких у Москві не бачать”.

Говорячи далі про те, чому мільйони цивільних страждають без електроенергії та тепла, Пєсков зіслався на “небажання української сторони розв’язувати проблеми, йти на переговори”.

Президент України Володимир Зеленський протягом місяців війни неодноразово заявляв, що Україна готова до дипломатичних переговорів з росіянами. Але на початку жовтня він підписав указ, що виключає будь-які переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Цей указ став відповіддю на самопроголошену РФ анексію територій на сході та півдні України після фіктивних референдумів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські військові помилково вважають, що руйнування енергетичної інфраструктури спрямує українські зусилля на захист тилових районів і відверне увагу українців від фронту на сході та півдні України.

Вона додала, що кампанія РФ проти критичної інфраструктури не послабить мотивацію цивільного населення України, а секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов говорив, що російські ракетні та безпілотні удари не примусять Україну до переговорів.

23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.