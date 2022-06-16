Відповідну публікацію він зробив на свої сторінці у Twitter.

Він охарактеризував очільників Франції, Німеччини та Італії любителями жаб, ліверу та макаронів. Також Медведєв зазначив, що ніякої користі від їхнього приїзду в Київ немає.

“Люблять європейські поціновувачі жаб, ліверу та макаронів відвідувати Київ. Користі – нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, старі гаубиці, випили горілки та потягом, як сто років тому – додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А час спливає”, – заявив Медведєв.

Нагадаємо, що лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії приїхали до Ірпеня (Київська область), щоб побачити наслідки російської окупації міста.

В Ірпені президенту Франції Емманюелю Макрону, прем’єр-міністру Італії Маріо Драгі, президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу показали багатоповерхівки, які зруйнували російські армійці під час березневої окупації міста.

 