Заступник голови Ради безпеки РФ та третій президент Росії Дмитро Медведєв зухвало та принизливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії, які відвідали Київ.

Відповідну публікацію він зробив на свої сторінці у Twitter.

Він охарактеризував очільників Франції, Німеччини та Італії любителями жаб, ліверу та макаронів. Також Медведєв зазначив, що ніякої користі від їхнього приїзду в Київ немає.

“Люблять європейські поціновувачі жаб, ліверу та макаронів відвідувати Київ. Користі – нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, старі гаубиці, випили горілки та потягом, як сто років тому – додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А час спливає”, – заявив Медведєв.

Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают… — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 16, 2022

Нагадаємо, що лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії приїхали до Ірпеня (Київська область), щоб побачити наслідки російської окупації міста.

В Ірпені президенту Франції Емманюелю Макрону, прем’єр-міністру Італії Маріо Драгі, президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу показали багатоповерхівки, які зруйнували російські армійці під час березневої окупації міста.