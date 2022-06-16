Відповідну публікацію він зробив на свої сторінці у Twitter.
Він охарактеризував очільників Франції, Німеччини та Італії любителями жаб, ліверу та макаронів. Також Медведєв зазначив, що ніякої користі від їхнього приїзду в Київ немає.
“Люблять європейські поціновувачі жаб, ліверу та макаронів відвідувати Київ. Користі – нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, старі гаубиці, випили горілки та потягом, як сто років тому – додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А час спливає”, – заявив Медведєв.
Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…
— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 16, 2022
Нагадаємо, що лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії приїхали до Ірпеня (Київська область), щоб побачити наслідки російської окупації міста.
В Ірпені президенту Франції Емманюелю Макрону, прем’єр-міністру Італії Маріо Драгі, президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу показали багатоповерхівки, які зруйнували російські армійці під час березневої окупації міста.
- Нагадаємо, що раніше третій президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що ненавидить ворогів та вважає їх покидьками й виродками.
- Також Дмитро Медведєв вважає, що ухвалення Палатою представників США законопроєкту про $40 млрд допомоги Україні начебто свідчить про бажання Сполучених штатів продовження “проксі-війни”.
- 16 червня у Великій Британії оголосили про запровадження персональних санкцій проти росіян, причетних до злочинів проти українських дітей та осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. У списку, зокрема, опинився і голова РПЦ патріарх Кирил.