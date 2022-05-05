Про це повідомляє El Pais.
У Анатолія Шарія забрали паспорт. Йому наказали двічі на місяць з’являтися до найближчого суду.
“Калама погодився на цей захід на запит прокуратури, враховуючи, що необхідні бюджети не співпадають з постановою про тимчасову в’язницю та беручи до уваги походження підсудного”, – йдеться у повідомленні.
Україні протягом місяця потрібно подати запит на екстрадицію. В іншому випадку вище зазначені заходи перестануть діяти.
- Нагадаємо, в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді.
- Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць “Партії Шарія“ – Аллі Бондаренко, матері дружини Анатолія Шарія.
- Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій проти блогера та політика Анатолія Шарія, а також головного редактора видання “Страна.ua” Ігоря Гужви.
- Також співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації “Партія Шарія”, причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України.