Іспанський суд залишив на волі проросійського блогера Анатолія Шарія. Його відпустили з-під варти під підписку про невиїзд.

Про це повідомляє El Pais.

У Анатолія Шарія забрали паспорт. Йому наказали двічі на місяць з’являтися до найближчого суду.

“Калама погодився на цей захід на запит прокуратури, враховуючи, що необхідні бюджети не співпадають з постановою про тимчасову в’язницю та беручи до уваги походження підсудного”, – йдеться у повідомленні.

Україні протягом місяця потрібно подати запит на екстрадицію. В іншому випадку вище зазначені заходи перестануть діяти.