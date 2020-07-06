Шарій пригрозив Зеленському: «в одеському ресторані за вами в туалет зайшов чоловік з ватною паличкою»

Проросійський блогер Анатолій Шарій пригрозив президенту Володимиру Зеленському дослідити його випорожнення і, ймовірно, навіть оприлюднити дані їх аналізу.

Відповідний пост був опублікований на сторінці Шарія в Telegram в ніч на понеділок, 6 липня і потім був видалений.

“Володимир Олександрович, після прекрасних ігрищ вашого Офісу з “Шарій наркоман” і “Шарій тр*хав дітей” Вви не будете сильно засмучені, якщо я повідомлю вам про те, що в одеському ресторані “Риба” ви сходили в туалет, а за вами туди зайшов непримітний чоловік? Ви ж не засмутитесь, якщо я скажу вам, що людина зайшла туди з маленькою колбочкою і ваткою на паличці, звичайнісінькою ваткою, якої вуха чистять? І вже я впевнений, що ви не засмутитесь від того, що станеться далі”, – написав Шарій, не уточнивши, що саме може статися далі, і навіщо “непримітному чоловіку” ватна паличка.

“Або мене навмисно такими жорсткими методами нацьковують на вас Смирнов і Тимошенко за порадами мудрих мудреців, або ви реально зовсім збожеволіли. Приймається, я завжди підбудовуюся під умови гри”, – зазначив він.

Незабаром Шарій видалив свій пост. #Букви знайшли оригінал видаленого поста в кеші Google і зробили архів.

Раніше Анатолій Шарій і народний депутат від “Опозиційною платформи – За життя” Олег Волошин обговорювали, як можна посадити в СІЗО противників Шарія, які напередодні брали участь у кількох сутичках з прихильниками блогера.

За словами Шарія, люди, які сидять по той бік грат, дуже прихильно до нього ставляться.