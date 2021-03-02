Пропагандиста Анатолія Шарія, підозрюваного у державній зраді, внесли до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Про це свідчать дані на сайті МВС.

Шарій Анатолій Анатолійович з датою народження 20 серпня 1978 року розшукується Управлінням СБУ у місті Києві.

У анкеті вказані статті обвинувачення: ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

У графі запобіжного заходу вказана ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінили неявку Шарія на допит як переховування від слідства.