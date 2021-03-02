Про це свідчать дані на сайті МВС.
Шарій Анатолій Анатолійович з датою народження 20 серпня 1978 року розшукується Управлінням СБУ у місті Києві.
У анкеті вказані статті обвинувачення: ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
У графі запобіжного заходу вказана ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінили неявку Шарія на допит як переховування від слідства.
- Голова правління ГО “ОПОРА” Ольга Айвазовська пояснювала, що те, що Служба безпеки України вручила підозру блогеру Анатолію Шарієві, не може бути причиною для припинення діяльності “Партії Шарія”.
- Житель Дніпра, на ім’я Віктор Шарій стверджує, що саме на його ім’я зареєстрована “Партія Шарія” і тепер він хоче відкликати свій дозвіл на реєстрацію.
- 25 лютого СБУ оголосила Анатолія Шарія у державний розшук після того, як він не з’явився для участі у допиті у якості підозрюваного.