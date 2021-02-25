Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія у державний розшук після того, як він не з’явився для участі у допиті у якості підозрюваного.

Про це поінформували в пресслужбі СБУ.

“25 лютого Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ для участі у допиті у якості підозрюваного. Його оголошено у державний розшук”, – наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що слідчі СБУ ознайомили адвоката Шарія – Валентина Рибіна з матеріалами кримінального провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному.

Крім того, Рибіну було вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу Анатолію Шарію, яке далі буде скеровано до суду.

Раніше Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зокрема, щодо останньої статті, то йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

В СБУ заявляли, що докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

“На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур… Починаючи з 2012 року, через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій”, – зазначали в СБУ.

Зокрема, за даними спецслужби, Шарій “займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни”. А метою цього було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінювали неявку Шарія на допит як переховування від слідства.