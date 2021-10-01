Про це повідомили на сайті Білого дому.
Байден підписав “Закон про розширення державного фінансування і надання надзвичайної допомоги” (HR 5305). Він діятиме до 3 грудня 2021 року.
У проєкті передбачено фінансування діяльності федеральних відомств та додаткові асигнування на надання надзвичайної допомоги, на допомогу евакуйованим з Афганістану тощо.
30 вересня законодавцям Республіканської та Демократичної партій вдалося домовитися та проголосувати за законопроєкт щодо тимчасового фінансування. Тепер вони мають час до грудня, аби домовитися про остаточний проєкт бюджету.
За кілька годин до закінчення засідання Палата представників підтримала проєкт тимчасового фінансування на два місяці. 254 проголосували “за”, а 175 – “проти”.
Тиждень тому Палата представників Конгресу США голосами демократів ухвалила законопроєкт щодо тимчасового фінансування роботи федеральних закладів, але в Сенаті республіканці заблокували ініціативу. У відповідь міністерка фінансів Джанет Єллен попередила, що без цього країна в жовтні може постраждати через загрозу дефолту.. Це, своєю чергою, призведе до “історичної фінансової кризи” чи “економічної кризи”.
З 1976 року федеральний уряд США частково закривався 21 раз. Зокрема, тричі – за президентства Трампа.
- Востаннє шатдаун у США був у 2019 році, за президентства Дональда Трампа. Тоді президент США вимагав надати фінансування для будівництва стіни на кордоні з Мексикою, але демократи не погоджувалися.
- Він розпочався 22 грудня. Демократична партія не погодилася додати в бюджет 5 млрд доларів для будівництва стіни на американо-мексиканському кордоні для стримування безперервних потоків нелегальних мігрантів. Трамп же наполягав на цьому пункті, бо саме будівництво стіни було основою його виборчої кампанії.
- 1 січня члени Демократичної партії США пропонували провести голосування про фінансування проєкту “стіна” в розмірі 1,3 мільярда доларів, замість запропонованих президентом Трампом 5 мільярдів доларів.
- 3 січня президент США Дональд Трамп не погодився на умови представників Демократичної партії щодо змін у бюджеті країни заради припинення режиму шатдаун.
- 25 січня Трамп все ж погодився припинити шатдаун через 35 днів зупинки роботи федерального уряду.