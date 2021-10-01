Президент США Джо Байден до 1 жовтня підписав проєкт тимчасового бюджету на 2022 рік. Тепер у законодавців є два місяці, аби домовитися про бюджетні витрати.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден підписав “Закон про розширення державного фінансування і надання надзвичайної допомоги” (HR 5305). Він діятиме до 3 грудня 2021 року.

У проєкті передбачено фінансування діяльності федеральних відомств та додаткові асигнування на надання надзвичайної допомоги, на допомогу евакуйованим з Афганістану тощо.

30 вересня законодавцям Республіканської та Демократичної партій вдалося домовитися та проголосувати за законопроєкт щодо тимчасового фінансування. Тепер вони мають час до грудня, аби домовитися про остаточний проєкт бюджету.

За кілька годин до закінчення засідання Палата представників підтримала проєкт тимчасового фінансування на два місяці. 254 проголосували “за”, а 175 – “проти”.

Тиждень тому Палата представників Конгресу США голосами демократів ухвалила законопроєкт щодо тимчасового фінансування роботи федеральних закладів, але в Сенаті республіканці заблокували ініціативу. У відповідь міністерка фінансів Джанет Єллен попередила, що без цього країна в жовтні може постраждати через загрозу дефолту.. Це, своєю чергою, призведе до “історичної фінансової кризи” чи “економічної кризи”.

З 1976 року федеральний уряд США частково закривався 21 раз. Зокрема, тричі – за президентства Трампа.