Стало відомо, що російський співак, колишній соліст гурту "Ласковий май" Юрій Шатунов, про смерть якого повідомили 23 червня, мав намір піти добровольцем на фронт і воювати проти українців.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на директора покійного виконавця Аркадія Кудряшова.

Шатунов відстоював антиукраїнську позицію та підтримував воєнні дії проти України. Кудряшов зауважив, що на початку повномасштабної війни в Україні, артист запропонував йому разом записатись добровольцями та йти воювати.

“Юра сказав: “Аркадій, поїхали запишемося добровольцями”. Ось така у нього реакція була, перша реакція, найперша”, – розповів Кудряшов.

Ще з 2014 року Шатунов підтримував анексію українського Криму та окупацію Луганської й Донецької областей. Окрім цього, артист відмовлявся виступати на заходах, замовниками котрих були українці.

Водночас сам російський співак протягом вже тривалого часу жив у Німеччині.

ДОВІДКА: Юрій Шатунов – радянський та російський артист, лідер гурту “Ласковый май”, створений у 1986 році. На той момент Юрію Шатунову було 13 років.

Гурт був популярним у СРСР. Серед найвідоміших хітів – “Белые розы”, “Седея ночь”, “Детство”. У 1991 році Шатунов покинув гурт та розпочав сольну кар’єру, однак самостійно досягти великих успіхів на сцені йому не вдалось, тому він часто співав пісні гурту.