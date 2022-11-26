У межах меморандуму з міжнародною організацією "Людина в біді" ще 20 тисяч українців отримають грошові виплати.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Мінсоцполітики в межах укладеного меморандуму з міжнародною гуманітарною організацією “Людина в біді” передано список заяв на виплату грошової допомоги для 20 000 українців.

До списку додано заяви громадян, зареєстрованих на окупованих територіях, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі “єДопомога”.

У відомстві зазначили, що зараз вже передано до міжнародних організацій, в тому числі “Людина в біді”, списки, до яких додано 3 115 309 осіб, для виплати грошової допомоги.

У Мінсоцполітики зауважили, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат.

“Нагадуємо, рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї”, – розповіли у відомстві.

А також додали, що на сьогодні громадянами України подано понад 10 000 000 заявок, у зв’язку з чим було тимчасово припинено оформлення заявок на платформі “єДопомога” для передачі до міжнародних організацій.

Варто зазначити, що ще 50 тисяч громадян України отримають грошову допомогу завдяки співпраці Мінсоцполітики з Норвезькою радою у справах біженців.

Міністерство соціальної політики України в межах укладеного меморандуму з Норвезькою радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 000 українцям, які подали заявку на платформі “єДопомога”.

За запитом міжнародної організації до списку додано заяви людей, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Це вже другий список, наданий Норвезькій раді у справах біженців.

Довідково. Гуманітарна платформа “єДопомога” створена Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри, Світового Банку та ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. Платформа має три напрями: грошова допомога від держави (єДопомога державна); отримання та надання волонтерської допомоги (єДопомога волонтерська); виплати від міжнародних організацій (єДопомога міжнародна).

На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.