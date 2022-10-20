Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ЗСУ не зупиняються та продовжують звільняти території Харківської області від окупантів: “Одночасно робимо усе, щоб у росіян більше не було можливості ступити на нашу землю”, — додав голова ОВА.
Синєгубов розповів, що спільно з військовими та місцевою владою вдалося провести величезну роботу зі створення ешелонованої оборони області. Водночас зміцнення облаштованих та укріплених ліній оборони триває і досі.
Також за останні 6 днів звільнили 19 населених пунктів, а усього за період з вересня військові вигнали окупантів із 544 населених пунктів області.
Наразі під тимчасовою окупацією залишається лише 1,8% території області – це 32 населені пункти.
“Харківщина вистояла у найскладніший час, а сьогодні ЗСУ роблять усе, щоб звільнити від окупантів усю територію області. Кожен на своєму місці працюємо на перемогу”, — наголосив Синєгубов.
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