Звільнені з полону українці та родини полонених продовжують отримувати держвиплати, відтак ще 362 особи зможуть отримати по 100 тисяч гривень державної допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві пояснили, що факти позбавлення цих громадян свободи внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія при Мінреінтеграції 14 березня.

Серед них – 147 звільнених з російського полону і 215 бранців Кремля, в інтересах яких до Комісії звернулися їхні родичі.

Після отримання необхідних документів від вказаних осіб Мінреінтеграції виплатить їм по 100 тисяч гривень державної грошової допомоги.

Зауважимо, що 9 березня, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало ще 18,8 млн гривень тим, хто був чи досі перебуває в російському полоні.

Мінреінтеграції спрямувало 12,3 млн гривень на банківські рахунки осіб, звільнених з російського полону. Ще 6,5 млн гривень надійшло сім’ям незаконно утримуваних РФ українських громадян.

У відомстві зазначили, що таким чином державну грошову допомогу по 100 тисяч гривень отримали ще 123 звільнених з полону. А також – 65 родин військовополонених.

Нагадаємо, що 7 березня, у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 130 українських захисників.

Відтак у результаті чергового обміну додому повертаються 126 захисників та четверо захисниць. Усі врятовані з російського полону – представники рядового та сержантського складу

Серед них – 87 захисників Маріуполя, зокрема 71 – із “Азовсталі”. Більшість звільнених – 87 осіб – потрапили у полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з “Азовсталі”. Решта врятованих українців воювали на Донецькому (в районі Бахмута та Соледара) та Луганському напрямках.

Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонники, 21 воїна Військово-морських сил України, восьмеро “тероборонівців” та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту.

За словами Андрія Єрмака, більшість українських захисників повертаються додому з пораненнями та хворобами, набутими в боях та під час перебування в полоні.