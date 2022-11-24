Ще 50 тисяч громадян України отримають грошову допомогу завдяки співпраці Мінсоцполітики з Норвезькою радою у справах біженців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Міністерство соціальної політики України в межах укладеного меморандуму з Норвезькою радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 000 українцям, які подали заявку на платформі “єДопомога”.

За запитом міжнародної організації до списку додані заяви людей, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Це вже другий список, наданий Норвезькій раді у справах біженців.

У відомстві зауважили, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат.

Крім того, у Міністерстві соціальної політики нагадали, що рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї.

“На сьогодні громадянами України подано понад 10 000 000 заявок, у зв’язку з чим було тимчасово припинено збір заявок на платформі “єДопомога” для їх передачі за запитом до міжнародних організацій”, – зазначили у відомстві.

Довідково. Гуманітарна платформа “єДопомога” створена Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри, Світового Банку та ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. Платформа має три напрями: грошова допомога від держави; тримання та надання волонтерської допомоги; виплати від міжнародних організацій. На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.