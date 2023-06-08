Депутатів держдуми РФ, які голосували за визнання так званих "Л/ДНР", засудили до 15 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 7 депутатів російської держдуми, які причетні до початку повномасштабної війни проти України.

15 лютого 2022 року вони підтримали постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати “незалежність” тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже через декілька днів депутати проголосували за ратифікацію “договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу” між країною-агресором і терористичними організаціями “Л/ДНР”.

Надалі РФ використала ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України.

На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі.

Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Список засуджених депутатів держдуми Росії: Авксєнтьєва Сардана Володимирівна, 02.07.1970 р.н.; Альохін Андрій Анатолійович, 09.02.1959 р.н.; Аммосов Петро Револьдович, 29.09.1966 р.н.; Ананських Ігор Олександрович, 06.09.1966 р.н.; Власов Василь Максимович – 27.06.1995 р.н. Гартунг Валерій Карлович, 12.11.1960 р.н; Горохов Андрій Юрійович, 13.01.1960 р. н.