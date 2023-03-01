Завершив навчання другий набір курсу підготовки офіцерів підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ "Вишкіл капітанів". Відтак 87 слухачів пройшли курс, метою якого є підготовка офіцера для ефективного командування ротою та роботи у штабі батальйону.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Впродовж семи тижнів командири рот, взводів і офіцери штабів батальйонів Сил територіальної оборони Збройних сил України з усіх регіонів України вивчали процедури ухвалення військових рішень, ділилися бойовим досвідом і розвивали свої лідерські навички.

У грудні минулого року навчання завершили перші 56 слухачів. Кожен з них сьогодні повернувся до свого підрозділу і застосовує здобуті знання та навички на практиці.

У відомстві розповіли, що курс розроблений на основі стандартів планування виконання бойових завдань в країнах НАТО з урахування новітнього досвіду ведення бойових дій в російсько-українській війні. Інструктори “Вишколу капітанів” мають бойовий досвід та пройшли підготовку у Великій Британії.

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра зазначив, що саме від командира залежить наскільки його підрозділ злагоджений та вмотивований. Наскільки підготовлені бійці і яка серед них панує атмосфера. Наскільки добре вони розуміють своє завдання і готові його виконувати.

“Саме командир подає приклад стійкості та рішучості. Процес формування нового військового лідерства в Збройних Силах розпочато. І він триватиме надалі”, – наголосив у своїй промові з нагоди випуску командувач генерал-майор Ігор Танцюра.

У Міноборони підкреслили, що мета “‎Вишколу капітанів” – підготувати офіцера до ефективного командування ротою та роботи у штабі батальйону, розвинути лідерські якості командира за провідним міжнародним досвідом.

Зокрема, планується, що впродовж 2023 року “Вишкіл капітанів” пройдуть до 600 офіцерів Сил територіальної оборони ЗСУ – командирів рот та офіцерів штабів.