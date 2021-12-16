Німеччина, Іспанія, Греція та Угорщина почали щеплення проти COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років.

Про це повідомляє французьке видання AFP.

У повідомленні йдеться, що у цих країнах у середу почали робити щеплення дітям від 5 до 11 років.

“Міністерка освіти Греції Нікі Керамеус була однією з перших, хто прибув до афінської лікарні для вакцинації свого маленького сина, повідомляє державне телебачення. Наразі в країні зареєстровано понад 30 000 записів на COVID-вакцинацію для дітей”, – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що Іспанія, яка має один з найвищих в Європі показників вакцинації проти COVID-19, заявила, що розпочинає кампанію імунізації дітей віком від 5 до 11 років з метою розірвання ланцюжка зараження “в родинах, школах та громадах”».

Як повідомляє видання, Данія, де спостерігається сплеск нових випадків коронавірусу, пов’язаних з новим штамом Омікрон, а також деякі австрійські регіони вже почали пропонувати щеплення дітям цієї вікової категорії у листопаді.

“Минулого місяця медичний орган ЄС схвалив вакцинацію медзасобом Pfizer-BioNTech дітей від 5 до 11 років”, – додало французьке видання.