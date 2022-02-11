До міжнародного аеропорту Бориспіль пізно ввечері прибули ще 2 літаки у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це сповістив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

“Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн”, – зазначив міністр.

Резніков також підкреслив, що станом на сьогодні в Україну прибули 15 літаків з військовою допомогою від США, спільна вага якої – близько 1 200 тонн.

Зазначимо, що США споряджають Україні обладнанням за рішенням американського президента Байдена. Крім того, уряд Сполучених Штатів раніше вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів.