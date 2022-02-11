Про це сповістив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.
“Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн”, – зазначив міністр.
Резніков також підкреслив, що станом на сьогодні в Україну прибули 15 літаків з військовою допомогою від США, спільна вага якої – близько 1 200 тонн.
Зазначимо, що США споряджають Україні обладнанням за рішенням американського президента Байдена. Крім того, уряд Сполучених Штатів раніше вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів.
- Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив громадян США, які зараз перебувають в Україні, виїхати у зв’язку з загрозою російського вторгнення.
- У Литві вирішили спорядити до України американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та портативні тепловізори. Окрім цього, дружня країна продовжить збільшувати оборонну підтримку України.
- У Білому домі прокоментували вислів президента Росії Володимира Путіна “нравится, не нравится – терпи моя красавица” щодо України та президента Володимира Зеленського.