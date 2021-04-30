Ще два регіони вийшли з «червоної» зони

Про це у Telegram заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.
За його словами, Державна комісія вирішила з 00 години 00 хвилин 1 травня 2021 року скасувати “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей.
Натомість у регіонах встановлять обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки.
Наразі в “червоній” зоні знаходяться 7 областей, а у “жовтій” – 8.
- У середу, 28 квітня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала “червоний” рівень епідемічної небезпеки у Києві.