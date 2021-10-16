Ще двох чоловіків оштрафували за участь у мирному зібранні кримських татар

У п'ятницю, 15 жовтня, так званий суд Сімферополя оштрафував двох кримських татар за участь у мирних стихійних зібраннях біля будівлі ФСБ.

Про це повідомила правозахисна група “Кримська солідарність”.

4 вересня в тимчасово окупованому Сімферополі біля будівлі ФСБ відбулись мирні стихійні зібрання кримських татар.

15 жовтня, Різа Решетов був оштрафований на 7 тисяч рублів (2600 гривень) за статтею 20.6.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (“Порушення правил поведінки при загрозі виникнення надзвичайної ситуації”).

Суд пояснив, що Решетов нібито порушив закон, перебуваючи в скупченні людей в період пандемії. Захист попросив суддю уточнити, чи порушила поліція той же закон, коли понад 20 осіб помістила в тісний автозак. При цьому не забезпечивши їх масками та антисептиками. Суд на це не відповів.

Громадський захисник Сабрі Таліпов запевнив, що постанову оскаржують у Верховному “суді” Криму.

За цією ж статею оштрафували Арсена Ахтемова, брата Асана Ахтемова.

За словами Арсена, коли він прийшов до будівлі ФСБ, то людей спочатку було небагато, всі були в масках і дотримувалися соціальної дистанції. Попри це, співробітник ФСБ попередив присутніх про порушення Указу “Про введення режиму підвищеної готовності на території Республіки Крим”.

Коли він побачив, що під’їхали автозаки з бійцями ОМОНу, то вирішив піти, щоб його не затримали. Однак за 200 метрів від будівлі служби безпеки його наздогнали та грубо затримали, поваливши на землю.

Після цього Ахтемова посадили в слідчий ізолятор на 15 діб за статтею 19.3 Кодексу РФ (“Непокора законному розпорядженню співробітника поліції”).

А 15 жовтня Арсена Ахметова оштрафували на 15 тисяч рублів (5573 гривень).