Ще двох чоловіків оштрафували за участь у мирному зібранні кримських татар

Про це повідомила правозахисна група “Кримська солідарність”.
4 вересня в тимчасово окупованому Сімферополі біля будівлі ФСБ відбулись мирні стихійні зібрання кримських татар.
15 жовтня, Різа Решетов був оштрафований на 7 тисяч рублів (2600 гривень) за статтею 20.6.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (“Порушення правил поведінки при загрозі виникнення надзвичайної ситуації”).
Суд пояснив, що Решетов нібито порушив закон, перебуваючи в скупченні людей в період пандемії. Захист попросив суддю уточнити, чи порушила поліція той же закон, коли понад 20 осіб помістила в тісний автозак. При цьому не забезпечивши їх масками та антисептиками. Суд на це не відповів.
Громадський захисник Сабрі Таліпов запевнив, що постанову оскаржують у Верховному “суді” Криму.
За цією ж статею оштрафували Арсена Ахтемова, брата Асана Ахтемова.
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Асан Ахтемов є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.
За словами Арсена, коли він прийшов до будівлі ФСБ, то людей спочатку було небагато, всі були в масках і дотримувалися соціальної дистанції. Попри це, співробітник ФСБ попередив присутніх про порушення Указу “Про введення режиму підвищеної готовності на території Республіки Крим”.
Коли він побачив, що під’їхали автозаки з бійцями ОМОНу, то вирішив піти, щоб його не затримали. Однак за 200 метрів від будівлі служби безпеки його наздогнали та грубо затримали, поваливши на землю.
Після цього Ахтемова посадили в слідчий ізолятор на 15 діб за статтею 19.3 Кодексу РФ (“Непокора законному розпорядженню співробітника поліції”).
А 15 жовтня Арсена Ахметова оштрафували на 15 тисяч рублів (5573 гривень).
- Нагадаємо, 14 вересня, так званий суд Сімферополя оштрафував кримського татарина Садрі Муратова 3 650 гривень (10 тисяч рублів) за участь у мирних стихійних зібраннях біля будівлі ФСБ.
- Раніше так звана влада тимчасово окупованого Криму оштрафувала місцеву активістку Ірину Копилову на 1 тисячу гривень за відсутність російського паспорта. А перед цим, 4 вересня, на неї склали протокол за участь у стихійних зборах кримських татар під будівлею ФСБ.
- Також 4 вересня окупаційна влада затримала заступника голови “Меджлісу” Нарімана Джелялова за “пособництво диверсії”. Аналогічні звинувачення окупанти висунули ще чотирьом кримським татарам (Азізу та Асану Ахтемовим, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову).