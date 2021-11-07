Ще одного члена знімальної групи «Іржі» постраждав і госпіталізований: названа причина

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Sky News.
Член знімальної групи “Іржі” Джейсон Міллер потрапив до лікарні через після укусу павука. Оператор освітлювальної техніки та монтажник труб, він займався технічною стороною зупинки знімання фільму, який був поставлений на паузу у зв’язку з трагічною смертю операторки Галини Гатчінс. Саме тоді на майданчику його вкусив коричневий павук-відлюдник – отруйний павук, який мешкає у Північній Америці.
За кілька днів Міллер відчув серйозні симптоми, серед них некроз руки та сепсис. Чоловіку, попри декілька операцій, загрожує ампутація руки. Лікарі роблять усе можливе, аби зупинити поширення некрозу та вторинну інфекцію. Навіть у випадку порятунку руки, чоловіка чекає дуже тривалий процес реабілітації.
На лікування Джейсона Міллера небайдужі вже відкрили збір коштів в Інтернеті.
- Як відомо, під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Алек Болдвін грає головну роль, стався інцидент. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові. Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс доправили авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
- Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час знімання картини “Іржа”, Метью Гатчінс заявив, що для їхньої сім’ї це величезна втрата.
- Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті та прощання із застреленою операторкою Галиною Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час знімання картини “Іржа”.
- Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства та детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.