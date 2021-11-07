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Ще один член знімальної групи «Іржі» постраждав і госпіталізований: названа причина

Ще один член знімальної групи фільму "Іржа" постраждав на майданчику – наразі його госпіталізовано. Нагадаємо, під час знімання саме цього фільму 22 жовтня актор Алек Болдвін ненавмисно смертельно поранив Галину Гатчінс і ще одного оператора.

Неділя, 7 листопада 2021, 22:13

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Sky News.

Член знімальної групи “Іржі” Джейсон Міллер потрапив до лікарні через після укусу павука. Оператор освітлювальної техніки та монтажник труб, він займався технічною стороною зупинки знімання фільму, який був поставлений на паузу у зв’язку з трагічною смертю операторки Галини Гатчінс. Саме тоді на майданчику його вкусив коричневий павук-відлюдник – отруйний павук, який мешкає у Північній Америці.

Так виглядає коричневий павук-відлюдник, який вкусив чоловіка; Фото: Getty Images

За кілька днів Міллер відчув серйозні симптоми, серед них некроз руки та сепсис. Чоловіку, попри декілька операцій, загрожує ампутація руки. Лікарі роблять усе можливе, аби зупинити поширення некрозу та вторинну інфекцію. Навіть у випадку порятунку руки, чоловіка чекає дуже тривалий процес реабілітації.

На лікування Джейсона Міллера небайдужі вже відкрили збір коштів в Інтернеті.

  • Як відомо, під час знімання фільму  “Іржа” (Rust), в якому Алек Болдвін грає головну роль, стався інцидент. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові. Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс доправили авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
  • Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час знімання картини “Іржа”, Метью Гатчінс заявив, що для їхньої сім’ї це величезна втрата.
  • Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті та прощання із застреленою операторкою Галиною Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час знімання картини “Іржа”.
  • Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства та детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.
Теги: Алек Бодвін, Галина Гатчінс, Іржа, павук

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