Ще один член знімальної групи «Іржі» постраждав і госпіталізований: названа причина

Ще один член знімальної групи фільму "Іржа" постраждав на майданчику – наразі його госпіталізовано. Нагадаємо, під час знімання саме цього фільму 22 жовтня актор Алек Болдвін ненавмисно смертельно поранив Галину Гатчінс і ще одного оператора.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Sky News.

Член знімальної групи “Іржі” Джейсон Міллер потрапив до лікарні через після укусу павука. Оператор освітлювальної техніки та монтажник труб, він займався технічною стороною зупинки знімання фільму, який був поставлений на паузу у зв’язку з трагічною смертю операторки Галини Гатчінс. Саме тоді на майданчику його вкусив коричневий павук-відлюдник – отруйний павук, який мешкає у Північній Америці.

За кілька днів Міллер відчув серйозні симптоми, серед них некроз руки та сепсис. Чоловіку, попри декілька операцій, загрожує ампутація руки. Лікарі роблять усе можливе, аби зупинити поширення некрозу та вторинну інфекцію. Навіть у випадку порятунку руки, чоловіка чекає дуже тривалий процес реабілітації.

На лікування Джейсона Міллера небайдужі вже відкрили збір коштів в Інтернеті.