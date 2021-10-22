Ще один лоукостер почне літати з Києва до Парижа

Про це повідомляє авіаперевізник Vueling.
Перші рейси компанії заплановані на 12 грудня. Лоукостер буде виконувати перельоти з Києва до Парижа (та у зворотному напрямку) двічі на тиждень – у вівторок та неділю.
Ціна квитків стартує від 30 євро (915 грн) на 1 пасажира до Парижа. Ціна зворотного квитка починається від 55 євро (1 676 грн) на людину.
Тобто мінімальна вартість авіаквитків становитиме 85 євро (2 592 грн) з однієї особи.
Кожен пасажир може взяти з собою до салону одну одиницю ручної поклажі з габаритами 40х30х20 см. Здати до багажу можна одну валізу з габаритами 55х40х20 см та вагою до 10 кг. Це входить до найдешевшого тарифу Basic.
За додаткову одиницю ручної поклажі більших розмірів треба доплатити, так само як і за багаж більших розмірів та ваги.
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