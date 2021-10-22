Ще один лоукостер почне літати з Києва до Парижа

Іспанський лоукостер Vueling виконуватиме прямі рейси з Києва до Парижа. Це вже друга компанія, яка останнім часом анонсувала рейси за цим напрямком.

Про це повідомляє авіаперевізник Vueling.

Перші рейси компанії заплановані на 12 грудня. Лоукостер буде виконувати перельоти з Києва до Парижа (та у зворотному напрямку) двічі на тиждень – у вівторок та неділю.

Ціна квитків стартує від 30 євро (915 грн) на 1 пасажира до Парижа. Ціна зворотного квитка починається від 55 євро (1 676 грн) на людину.

Тобто мінімальна вартість авіаквитків становитиме 85 євро (2 592 грн) з однієї особи.

Кожен пасажир може взяти з собою до салону одну одиницю ручної поклажі з габаритами 40х30х20 см. Здати до багажу можна одну валізу з габаритами 55х40х20 см та вагою до 10 кг. Це входить до найдешевшого тарифу Basic.

За додаткову одиницю ручної поклажі більших розмірів треба доплатити, так само як і за багаж більших розмірів та ваги.