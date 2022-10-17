17 жовтня відбувся черговий масштабний обмін полоненими: звільнено 108 жінок, деякі з них потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, це був перший цілковито жіночий обмін.

37 евакуйованих з “Азовсталі”, 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. З них – 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включно з 2 із “Азову”, 5 – ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.

Єрмак наголосив, що серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Деякі з них перебували в ув’язненні з 2019 року в псевдореспубліках за “надто проукраїнську позицію”, через перевезення гуманітарки для дітей-сиріт, надумані “шпигунство” та “тероризм”.

Голова ОП розповів, що це був нервовий обмін, адже надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, “змінити його хід”. При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу.

За його словами, зараз всі дівчата проходитимуть медичний огляд, реабілітацію та відновлюватись.