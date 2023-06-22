Благодійний фонд "Повернись живим" спільно з мережею АЗК "ОККО" зібрали кошти на три розвідувальні безпілотні комплекси “ШАРК”.

Джерело: БФ “Повернись живим” в Instagram

“ШАРКи” коригують вогонь нашої артилерії та шукають цілі, зокрема для HIMARS.

Кожен комплекс складається з двох БПЛА, пускової установки та спеціально розробленого прохідного авта з інтегрованою системою управління.

Загальна вартість трьох розвідкомплексів – 39 000 000 гривень.

Їх отримали одна з артилерійських бригад ЗСУ та спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Загалом фонд “Повернись живим” спільно з мережею АЗК “ОККО” зібрали на 25 безпілотних розвідкомплексів «ШАРК» 325 мільйонів гривень.

Перший з них працює на передовій з весни і тільки за останні кілька тижнів допоміг знищити ворожу техніку на майже 25 мільйонів доларів.