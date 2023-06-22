Джерело: БФ “Повернись живим” в Instagram
“ШАРКи” коригують вогонь нашої артилерії та шукають цілі, зокрема для HIMARS.
Кожен комплекс складається з двох БПЛА, пускової установки та спеціально розробленого прохідного авта з інтегрованою системою управління.
Загальна вартість трьох розвідкомплексів – 39 000 000 гривень.
Їх отримали одна з артилерійських бригад ЗСУ та спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Загалом фонд “Повернись живим” спільно з мережею АЗК “ОККО” зібрали на 25 безпілотних розвідкомплексів «ШАРК» 325 мільйонів гривень.
Перший з них працює на передовій з весни і тільки за останні кілька тижнів допоміг знищити ворожу техніку на майже 25 мільйонів доларів.
- Українці задонатили 13,6 млн гривень на 50 дронів-камікадзе дальнього радіуса. БПЛА вже готові до бойового застосування.
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