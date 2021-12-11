Про це повідомили в прес-служба Міністерства закордонних справ.

“МЗС України разом із партнерами запускає масштабну кампанію “Щедрик: магія Різдва”. Вона, як і український Щедрик, почнеться у Києві, щоб наступного року розпочати подорож світом. Вже заплановано реалізацію кампанії в США у 2022 році”, – йдеться в повідомленні.

105 років тому в Києві вперше прозвучав “Щедрик” композитора Миколи Леонтовича, який став символом різдвяних свят у всьому світі та інструментом української дипломатії тих часів, і звучав у найкращих концертних залах Чехословаччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Іспанії.

У 2022 році виповнюється 100 років з моменту, коли “Щедрик” успішно виконали на сцені Карнегі Гол у Нью-Йорку. Після цього світове турне мелодії продовжилося у Мексиці, Бразилії, Аргентині, Уругваї, Кубі та Канаді.

18-19 та 24-25 грудня 2021 року за допомогою 2D і 3D анімації на будівлі Дипломатичної академії України, що на Михайлівській площі, репрезентують чотири історичні етапи Щедрика. Це язичницький період та український контекст пісні, європейський, американський період та сучасність.

Дійство відбудеться:

18 грудня 2021 року з 20:00 до 23:00;

19 грудня 2021 року з 17:00 до 23:00;

24-25 грудня 2021 року з 17:00 до 23:00.

12-16 січня 2022 року з 12:00 до 19:00 у межах проєкту також триватиме мультимедійна інсталяція в Довженко-Центрі (вул. Васильківська, 1). Мовою сучасного мистецтва, через використання звуку, проєкцій, анімацій, кінетичних об’єктів, глядачам покажуть історію “Щедрика”

Вхід на всі події вільний з дотриманням карантинних вимог, зазначають організатори, серед яких, зокрема, Мінкульт, МЗС, а також Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти.

Під час проведення культурних подій діятимуть карантинні обмеження