Літні жителі Києва, які пережили Голокост Гітлера та Сталінський Голодомор, бояться, що зі вторгненням Росії історія повторюється. За дев’яносто дев’ять років і вісім місяців Анна Багателя пережила всі випробування, які кинуло на неї бурхливе століття української історії, а до Анатолія Рубана повернулися спогади, як вони з матір'ю під обстрілами тікали під час Другої світової війни.

Журналісти The Guardian взяли інтерв’ю у людей похилого віку.

Народившись у серпні 1922 року, за чотири місяці до проголошення Радянського Союзу, Анна Багателя пережила Голодомор, коли режим Йосипа Сталіна здійснив штучний голод на великій території України, конфіскувавши її хлібні запаси. Вона пережила Другу світову війну та навіть провела два роки в нацистському таборі в Австрії.

Вона пережила Радянський Союз, а потім – важкі 1990-ті, коли українська економіка залишила багатьох у бідності. У січні цього року вона пережила важку хворобу COVID-19, дарма що не була вакцинована. Тепер, за чотири місяці до свого століття, вона стикається з ще одним викликом: війною Володимира Путіна проти її країни.

“Люди знову страждають”, – сказала вона у своєму будинку на околиці Києва, де проживає зі своєю 69-річною донькою Ольгою Пуник.

Жінка різко і чітко згадує різні випробування, через які вона пройшла, але розлютилася, коли її запитали про російського президента Володимира Путіна, і грубо махнувши рукою, назвала його “найгіршою людиною у світі”.

Нині її слух не такий добрий, але навіть вона чує гучні вибухи з Броварів, лише за кілька кілометрів від її дому на околиці столиці, яка в першій частині війни зазнала російські удари.

Пуник заклеїла скотчем вікна в кімнаті матері і принесла темні штори на вікна, але каже, що поновлення бойових дій повернуло її матері травматичні спогади минулого. Більшість людей старше 80 років в Україні пережили багато. Один історик назвав Україну “крованими землями” – територіями, що опинилися між насильством Гітлера та Сталіна, де в середині 20-го століття були терор, війна та Голокост.

Найбільш практичним варіантом є спробувати захистити літніх людей від реалій нової війни, щоб запобігти поверненню травм минулого. В одному будинку для людей похилого віку в Києві режисер останні тижні робив усе, щоб не допустити того, аби постояльці дізналися, що в країні відбувається справжня війна та кровопролиття. “Багато з моїх людей абсолютно не уявляють, що відбувається за парканом”, – сказав він, який попросивши не називати імені.

Однак деякі люди похилого віку занадто обізнані. 84-річний Анатолій Рубан живе один на далекій західній околиці Києва, на невеликій відстані від російських передових позицій за містом. Поруч з початку війни постійні обстріли. “Я чую все: і вибухи, і сирени. Коли гучно, я сиджу у ванній, поки все не закінчиться”, – сказав він.

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Рубан був дитиною під час Другої світової війни в Києві, але він добре пам’ятає це, і нещодавні події повернули його давні спогади. “Я пам’ятаю, як моя мама посадила мене на візок, і ми поїхали з міста, і я пам’ятаю, як кулі літали над моєю головою”, – сказав він.

Після початку війни Рубан відкинув пропозицію залишити Київ та поїхати у безпечніше місце до західних областей України чи в Європу. Зараз він майже цілодобово продовжує працювати двірником. “Я ставлюся до цього спокійно, я на власні очі бачив війну. Людина змушена до всього пристосовуватися. Я відмовляюся їхати – мене все одно ніхто ніде не чекає”, – сказав він.