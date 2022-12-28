Президент України Володимир Зеленський закликав українців у непрості часи стати опорою одне для одного.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, опублікованому в Telegram-каналі.

“Що б не відбувалось і що б не було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обовʼязково”, – закликав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що увага до інших, підтримка, гарні слова та турбота тоді, коли обставини випробовують – це також спільний захист.

Попри війну позаду та попереду, переконаний Зеленський, ми не припинили бути людьми. І ми разом повинні дійти до перемоги:

“Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це дійсно разом”.

Президент додав, що щоденна турбота про Україну та одне про одного є допомогою військовим.