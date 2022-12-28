Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, опублікованому в Telegram-каналі.
“Що б не відбувалось і що б не було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обовʼязково”, – закликав Володимир Зеленський.
Він наголосив, що увага до інших, підтримка, гарні слова та турбота тоді, коли обставини випробовують – це також спільний захист.
Попри війну позаду та попереду, переконаний Зеленський, ми не припинили бути людьми. І ми разом повинні дійти до перемоги:
“Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це дійсно разом”.
Президент додав, що щоденна турбота про Україну та одне про одного є допомогою військовим.
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