Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, багато хто відмовляється виїхати, втім це рішення все одно доведеться ухвалювати: “І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити”, — наголосив Зеленський.

Президент додав, щоби люди, які мають змогу поспілкуватися з тими, хто залишається у зонах бойових дій в східних регіонах України, переконали евакуюватися.

“Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям — зробіть це”, — зауважив Зеленський.

Він нагадав, що уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області, тому для цього є повне супроводження і допомога, зокрема виплати вимушеним переселенцям.

Раніше віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до жителів Донецької області з закликом бути готовими евакуюватись у більш безпечні міста.

Причина — на території області постійно тривають бої, а росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру. Верещук додала, що евакуюватись потрібно зараз, поки є можливість, оскільки є ймовірність опинитись у ситуації, коли не буде доступу до води, тепла, електрики, зв’язку, їжі, ліків та під постійними обстрілами.