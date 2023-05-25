російсько-українська війна

26 травня

00:19 «Що більше полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо» – Зеленський звернувся до армійців на передовій

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«Що більше полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо» – Зеленський звернувся до армійців на передовій

25 травня президент Володимир Зеленський привітав позитивний результат команди, що займається обмінами. З російського полону вдалося повернути 106 наших воїнів – вони бились на Бахмутському напрямку. 

П’ятниця, 26 травня 2023, 00:19
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Джерело: відеозвернення глави держави.

Зеленський пояснив, щоб повертати наших військових та цивільних з РФ, важливо мати обмінний фонд з полонених російських військових.

Він подякував кожному бійцю, котрі забезпечили наявність відповідного обмінного фонду.

Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо», – сказав Зеленський, коментуючи проведення сьогодні чергового обміну”.

Глава держави додав, що про багатьох із тих, кого вдалося повернути 25 травня, узагалі не було жодної інформації і вони вважалися безвісти зниклими.

Нагадаємо, 25 травня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів.

Звільнені українські захисники – воїни з Бахмутського напрямку – 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб сходу України.

  • 25 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.
  • Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) оприлюднив відео із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, тим самим спростувавши поширену в російських пропагандистських ЗМІ дезінформацію про його “поранення”.
  • 23 травня президент Володимир Зеленський відвідав ділянку фронту Вугледар – Мар’їнка. Він привітав захисників з Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.
  • 24 травня Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники обговорили концепцію розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.
Теги: взяття у полон росіян, відеозвернення, заклик, Зеленський, повернення з російського полону, полонені росіяни

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