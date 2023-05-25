«Що більше полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо» – Зеленський звернувся до армійців на передовій

25 травня президент Володимир Зеленський привітав позитивний результат команди, що займається обмінами. З російського полону вдалося повернути 106 наших воїнів – вони бились на Бахмутському напрямку.

Джерело: відеозвернення глави держави.

Зеленський пояснив, щоб повертати наших військових та цивільних з РФ, важливо мати обмінний фонд з полонених російських військових.

Він подякував кожному бійцю, котрі забезпечили наявність відповідного обмінного фонду.

Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо», – сказав Зеленський, коментуючи проведення сьогодні чергового обміну”.

Глава держави додав, що про багатьох із тих, кого вдалося повернути 25 травня, узагалі не було жодної інформації і вони вважалися безвісти зниклими.

Нагадаємо, 25 травня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів.

Звільнені українські захисники – воїни з Бахмутського напрямку – 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб сходу України.