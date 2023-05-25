«Що більше полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо» – Зеленський звернувся до армійців на передовій

Джерело: відеозвернення глави держави.
Зеленський пояснив, щоб повертати наших військових та цивільних з РФ, важливо мати обмінний фонд з полонених російських військових.
Він подякував кожному бійцю, котрі забезпечили наявність відповідного обмінного фонду.
Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо», – сказав Зеленський, коментуючи проведення сьогодні чергового обміну”.
Глава держави додав, що про багатьох із тих, кого вдалося повернути 25 травня, узагалі не було жодної інформації і вони вважалися безвісти зниклими.
Нагадаємо, 25 травня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів.
Звільнені українські захисники – воїни з Бахмутського напрямку – 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб сходу України.
- 25 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.
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- 23 травня президент Володимир Зеленський відвідав ділянку фронту Вугледар – Мар’їнка. Він привітав захисників з Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.
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