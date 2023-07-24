Найбільший медіасервіс України MEGOGO продовжує ділитися рейтингом популярності контенту серед користувачів платформи. Так, у 2 кварталі 2023 року українці надивились та наслухали контенту українського виробництва на 20 мільйонів годин, а багато лідерів минулого кварталу продовжили утримувати позиції.

У категоріях «фільми» «серіали» «дитячий контент», «шоу», «аудіокниги» та «подкасти» представлені по ТОП-10 тайтлів, що відібрані за загальною тривалістю переглядів/прослуховувань у годинах на медіасервісі MEGOGO. «Фільми у покупці» та «аудіокниги в покупці» відібрані за кількістю проданих одиниць у штуках, а «спортивні події» – за кількістю переглядів.

Найпопулярніші фільми за категоріями на MEGOGO

Покупка (TVOD)

Очолює рейтинг «Аватар: Шлях води» — продовження культової фантастичної історії від Джеймса Кемерона, яку світ чекав понад 10 років. За обсягами бокс-офісу в Україні фільм займає перше місце і в кінотеатрах в цьому році. До трійки цієї категорії також увійшли екранізація настільної гри «Підземелля і дракони: Честь злодіїв» та драматичний «Вавилон» із разючим зірковим кастом.

На четверту позицію піднялася комедія «Нестримне весілля», яка в минулому кварталі рейтингу займала 9 сходинку. А закриває 5-ку лідерів українська воєнна драма «Мирний-21» від режисера Ахтема Сеітаблаєва. Другу половину списку формують американські прем’єри 2023 року.

Передплата (SVOD)

У другому кварталі фільм «Мирний-21» перейшов у передплату MEGOGO та очолив десятку найпопулярніших у цій категорії. Наступну позицію також займає українська стрічка — «Щедрик», створена в копродукції з польськими кінематографістами.

Далі в рейтингу повне жанрове різноманіття: трилер «Фіктивний агент», детектив «В ліжку з незнайомцем», фантастика «Месники: Завершення» та бойовик «В’язниця суперлиходіїв». А відразу за ними — драма «Річард говорить “Прощавай”» і комедійна мелодрама «Смак кохання». Завершують список «Вартові Галактики 2», яких глядачі передивлялися в очікування прем’єри наступної частини, та новеньке фентезі «Магічні двері».

Безкоштовний перегляд (AVOD)

У ТОП-10 найпопулярніших безкоштовних кінострічок увійшло 5 проєктів українського виробництва: «Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва, «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча, «Іловайськ 2014. Батальйон “Донбас”» Івана Тимченка, «Брама» Володимира Тихого та «Плем’я» Мирослава Слабошпицького.

Українське виробництво

Абсолютним лідером серед українського виробництва на MEGOGO став «Мирний-21». Також у рейтингу тримаються фільми зі списку найпопулярніших у минулому кварталі — «Щедрик», «Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)», «Я працюю на цвинтарі», «Кіборги» та інші.

Цікаво, що навесні та перший місяць літа піднялася в рейтингу трагікомедія «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча, другий фільм якого — «Люксембург, Люксембург» — саме в цей час успішно збирав зали в кінопрокаті. Від нещодавна він доступний онлайн на MEGOGO.

Серіали, що дивилися найбільше на MEGOGO

Передплата (SVOD)

Топ найпопулярніших серіалів у передплаті MEGOGO другий квартал поспіль очолюють постапокаліптичні «Ходячі мерці» та український іронічний «Дільничний з ДВРЗ». Детективний серіал від BBC «Отець Браун» спустився на 8 сходинку, а після нього йде фантастична «Війна світів».

Решта серіалів — українські, що вкотре підтверджує тенденцію до зростання популярності вітчизняного контенту. Глядачі дивилися «Пес», «Жіночий лікар», «Будиночок на щастя», «Молода», «Спіймати Кайдаша» та «Опер за викликом».

Безкоштовний перегляд (AVOD)

Дуже схожа ситуація і в рейтингу безкоштовного перегляду: лише 3 серіали в цьому топі — закордонного виробництва. Це детективи «Міст», «Стокгольмським реквієм» та драма «Густіше, ніж вода». Решту часу українці дивилися вітчизняний кінематограф: «Папаньки», «Кріпосна», «Моя улюблена Страшко» та інші сюжети.

Популярний дитячий контент на MEGOGO

MEGOGO — це сімейний медіасервіс, тож тут зібрані цілі світи мультфільмів та мультсеріалів, для відпочинку та проведення часу всією родиною. Порівнюючи з рейтингами за минулий квартал, можна побачити схожу тенденцію у всіх категоріях дитячого контенту — лідери минулого сезону тримають свої позиції і сьогодні.

Анімаційні фільми

Передплата (SVOD)

У п’ятірці топів за передплатою — на першому місці незмінно «Зоотрополіс». «Ваяна», «Тачки» та «Корпорація монстрів» також тримають позиції, а от «Крижане серце» з приходом тепла поступилося мультику «Аінбо. Дух Амазонки» своїм другим місцем. Загалом, 8 із 10 анімаційних фільмів — це сюжети студії Disney, яка вже 100 років підкорює серця і малечі, і дорослих.

Анімаційні серіали

Передплата (SVOD)

Серед мультсеріалів, які вподобали маленькі глядачі у перегляді за передплатою, трійка лідерів продовжує закріплювати свої позиції. Формують її легендарний «Губка Боб Квадратні Штани», хвостаті улюбленці із «Щенячого патруля» та зняті за культовим коміксом «Черепашки-ніндзя».

Анімаційні серіали

Безкоштовний перегляд (AVOD)

Хто тримає цей ТОП-10? Пес Патрон, Пес Патрон! Український хітовий мультсеріал «Пес Патрон» стабільно займає третю сходинку рейтингу мультсеріалів, доступних безкоштовно на MEGOGO. Більше за нього дивилися тільки відомих на весь світ «Оггі та кукарачі» та «Cocomelon: Пісні для дітей».

Шоу, що дивилися найбільше на MEGOGO

Передплата (SVOD)

Найдовше передплатники MEGOGO переглядали український гумористичний проєкт «Дизель Шоу», який тільки у квітні увійшов у передплату, але вже встиг підкорити цей рейтинг. Також у 10-ці найпопулярніших тримає свою позицію документальний проєкт «Воїни» виробництва студії MEGOGO ORIGINALS. А решта списку — американські пригодницькі, документальні й розважальні шоу від Discovery і BBC: «Голі й налякані», «Топ Гір», «Золота лихоманка» та інші.

Безкоштовний перегляд (AVOD)

ТОП-10 за безкоштовним переглядом українці розділили за хобі. На першому місці стабільно тримається пізнавальна програма про подорожі «Світ навиворіт», авторський проєкт Дмитра Комарова. А далі гумор, вокал, риболовля, кулінарія і ще більше мандрів. Усі шоу — українського виробництва.

Найпопулярніший аудіоконтент на MEGOGO AUDIO

Аудіокниги

(Найдовше слухали)

Очолює список аудіокнига Андрія Любки «У пошуках варварів. Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани», яка була озвучена самим автором. Декілька лідерів прослуховувань за минулий квартал тримають в топі й досі, але перерозподілили між собою місця. Це аудіокниги:

«Подолати минуле: глобальна історія України» Ярослава Грицака

«Район «Д» Артема Чеха

«1984» Джорджа Орвелла

«Радіо Ніч» Юрія Андруховича

«За лаштунками війни. Сталін, нацисти і Захід» Лоренса Ріса

Із нових імен у цьому рейтингу: «Казки українських письменників», що посіли друге місце, а ще «Покоївка», «Антологія української короткої прози» та «Мистецтво зосереджуватися. Як у нас украли увагу».

Аудіокниги

(Найчастіше купляли)

Серед аудіокниг, доступних за покупкою на MEGOGO, багато як закордонних, так і українських бестселерів. Перше місце займає книга «Подолати минуле: глобальна історія України» — результат 15-літньої роботи професора Ярослава Грицака, важлива література для кожного українця.

Наступною йде «Покоївка» від видавництва «Лабораторія», яку ексклюзивно озвучили MEGOGO AUDIO. А замикає трійку лідерів — «За лаштунками війни. Сталін, нацисти і Захід». Також у топ увійшли яскраві приклади сучасної української літератури, книги на тему психології, війни та культова антиутопія.

Подкасти

Перший щабель серед найпопулярніших подкастів на MEGOGO AUDIO займає F1Podcast — переможець професійної премії подкастерів «Слушно» 2022 у категорії спорт. Цього сезону у перервах між переглядом Гран-прі фанати Формули-1 слухали Макса Подзігуна ще активніше. До речі, незабаром MEGOGO AUDIO оголосить про початок подачі заявок на цьогорічну премію «Слушно», яка пройде вже втретє.

Також серед лідерів воєнні подкасти:

«Війна в Україні» від RADIO NV із перевіреними новинами та інтерв’ю.

«Без оголошення війни», авторства Іллі Кабачинського та Олександра Аврамчука, який оповідає про минуле, щоб краще зрозуміти майбутнє.

А ще в десятку потрапив аудіосеріал «Літо в Антарктиді» власного виробництва MEGOGO AUDIO. Він заснований на реальних подіях і розповідає про подорож журналіста Маркіяна Прохаська від Львова до української антарктичної станції «Академік Вернадський».

Найпопулярніші спортивні події на MEGOGO

Найпопулярнішою подією серед футбольних вболівальників на MEGOGO безумовно став фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Крім основної аудіодоріжки з професійними спортивними коментаторами, матч також коментували зіркові гості — коміки Василь Байдак та Костянтин Трембовецький. Під час трансляції на MEGOGO хлопці збирали кошти на дрон для ЗСУ. У планах був 1 мільйон, але завдяки активності глядачів вдалось зібрати 1,7 мільйона гривень.

Весь ТОП-10 виглядає наступним чином:

10/06 Манчестер Сіті – Інтер. Ліга Чемпіонів УЄФА. Фінал 19/06 Україна – Мальта. Кваліфікація Євро-2024 16/06 Північна Македонія – Україна. Кваліфікація Євро-2024 12/06 Німеччина – Україна. Товариський матч 09/05 Реал – Манчестер Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА. Півфінал 17/05 Манчестер Сіті – Реал. Ліга Чемпіонів УЄФА. Півфінал 10/05 Мілан – Інтер. Ліга Чемпіонів УЄФА. Півфінал 18/06 Хорватія – Іспанія. Ліга націй УЄФА. Фінал 11/04 Манчестер Сіті – Баварія. Ліга Чемпіонів УЄФА. Чвертьфінал 31/05 Севілья – Рома. Ліга Європи УЄФА. Фінал

Довідка

MEGOGO — міжнародний медіасервіс, заснований у 2011 році в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі.

Медіатека MEGOGO налічує десятки тисяч одиниць контенту: телеканали з інтерактивними функціями; фільми, серіали, мультфільми та ігри; освітній та блогерський контент; аудіокниги, подкасти та радіо. Також медіасервіс ексклюзивно транслює спортивні події: Лігу Чемпіонів, Лігу Європи та Лігу Конференцій УЄФА, топові національні футбольні чемпіонати, бокс від K2 і Top Rank та багато інших, організовуючи виробництво згідно з вимогами правовласників.

MEGOGO доступний на Smart TV, мобільних пристроях, ПК, ігрових приставках та медіаплеєрах. На сервісі можна переглянути відео у HDR та 4K якості, з аудіодоріжками різними мовами. Особливу увагу MEGOGO приділяє usability (зручності та логічності у користуванні) та персоніфікованій системі рекомендацій для користувачів. Також медіасервіс озвучує контент українською мовою на власній студії MEGOGO VOICE, готує аудіодескрипцію та переклад жестовою мовою в рамках соціальної ініціативи «Дивись як чутно».

MEGOGO очолив ТОП найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City» у 2022 році, а також входить у ТОП-50 найбільших IT-компаній України за рейтингом сайту DOU.ua.