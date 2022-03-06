Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, опубліковано ряд заборон чого не можна публікувати ЗМІ, блогерам та іншим особам в тракті війни.

Про це йдеться на порталі Київської міської ради.

Зазначається, що категорично заборонено висвітлювати:

найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;

кількість військових у частинах та підрозділах;

кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;

умовні позначки обʼєктів.

Також не можна поширювати будь-яку інформацію про операції які проводять або планують Збройні Сили України та систему охорони й оборони військових частин. Зокрема порядок залучення військових сил та засобів озброєння.

Згідно з наказом заборонено публікувати збір розвідувальних даних, переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути), військові частини та їх тактику, методи дій, унікальні операції та спосіб їх виконання, ефективність радіоелектронної боротьби противника та відкладені або скасовані операції.

Водночас зазначається, що не можна поширювати інформацію про зниклі або збиті літак, кораблі та операції з пошуку і порятунку, плани щодо безпеки наших військ, інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують, пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.