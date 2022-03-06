Про це йдеться на порталі Київської міської ради.
Зазначається, що категорично заборонено висвітлювати:
- найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;
- кількість військових у частинах та підрозділах;
- кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;
- умовні позначки обʼєктів.
Також не можна поширювати будь-яку інформацію про операції які проводять або планують Збройні Сили України та систему охорони й оборони військових частин. Зокрема порядок залучення військових сил та засобів озброєння.
Згідно з наказом заборонено публікувати збір розвідувальних даних, переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути), військові частини та їх тактику, методи дій, унікальні операції та спосіб їх виконання, ефективність радіоелектронної боротьби противника та відкладені або скасовані операції.
Водночас зазначається, що не можна поширювати інформацію про зниклі або збиті літак, кораблі та операції з пошуку і порятунку, плани щодо безпеки наших військ, інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують, пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Також Голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко попередив, що низка населених пунктів України залишаться без газопостачання, оскільки російські окупанти обстрілами пошкодили газопровід на Донеччині.
- Сьгодні Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Вінниці внаслідок ракетного удару повністю зруйновано аеропорт.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що український уряд разом з партнерами реалізує повну ізоляцію Російської Федерації від світу.
- Зокрема Комісар Агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді зазначив, що наразі понад 1,5 мільйона людей перейшли з України в сусідні держави.