Найперші зубні щітки з’явилися у 3 000 роках до н. р., вона являла собою гілочку дерева з скуйовдженим кінцем. 1498 року з’явилася зубна щітка, яку ми всі звикли бачити, а її серійне виробництво почалося 1885 року. Найперша електрична зубна щітка була випущена у 1939 році. Але дискусії стоматологів щодо практичності зубних щіток тривають досі. Так чи є користь від електрощітки, чи вона шкодить зубам? Розберемось разом.

Види електричних зубних щіток

Всі електрощітки діляться на 2 типи руху щетинок:

Вверх вниз; Поворотно-обертальні.

Залежно від швидкості коливання щетинок щітки різняться:

Механічні. Є механізованими моделями звичайних зубних щіток, але скорочують час гігієнічної процедури.

Звукові. Вібрація щетинок відбувається зі швидкістю 30 000 коливань за секунду, видаляється 70% нальоту.

Ультразвукові. Завдяки ультразвуковій роботі щітки із зубів видаляються бактерії, які викликають наліт, що захищає поверхню емалі.

Користуватись електричними зубними щітками можна з 3-річного віку. Обмежень із застосування електричної щітки щодня немає.

Переваги та недоліки електричних щіток

До переваг електрощіток відносять:

можливість очистити міжзубні проміжки моделями з ультразвуковим ефектом;

Видалення нальоту, профілактика карієсу;

Різноманітність насадок: полірування емалі, міжзубних проміжків, чищення язику.

Завдяки електричним моделям зубних щіток ви можете робити повноцінний догляд за своєю ротовою порожниною прямо у себе вдома.

Крім переваг також споживачі виділяють і недоліки електрощіток:

Велика вартість;

Необхідність заряджання пристрою;

Необхідність придбання насадок.

Перед тим, як придбати електричну зубну щітку, варто проконсультуватися у стоматолога.

Що важливо знати перед покупкою

Різноманітність електричних щіток не може не радувати. Широкий вибір щіток дозволяє підібрати їх під свої уподобання. Існують електрощітки на батарейках, із зарядними пристроями у склянці або з кількома змінними насадками для зручності використання всією родиною.

Електричні щітки, як і звичайні, мають різну ступінь жорсткості щетинок: м’яка, середня і жорстка. Насадки з м’якими щетинками підійде для дітей та людям з чутливими зубами. Середній рівень жорсткості щетинок підійде людям зі здоровими зубами. Насадка з жорсткими щетинками підійде, тільки якщо її порекомендував ваш стоматолог.