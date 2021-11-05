Моделі MacBook Pro від Apple у 2022 році можуть містити датчик Face ID, оновлені процесори, OLED дисплей та 5G модем.

Про це повідомляє американське видання MacRumors, яке спеціалізується на оглядах техніки Apple.

Аналітики видання розказали, що може з’явитися у наступних моделях MacBook Pro. Їх можуть презентувати наприкінці наступного або на початку 2023 року.

Головною новинкою стануть оновлені процесори M2 Pro та M2 Max. Скоріш за все, вони будуть побудовані на технологічному процесі у 3 нанометри, тоді як нинішнє покоління має 5 нм процес. Головною особливістю стане продуктивність нових чіпів, а також широкий вибір ядер процесору та відеографіки.

При цьому, кількість обчислювальних ядер може зрости до 40 (наразі до 10).

OLED дисплей

Новинки можуть отримати оновлений дисплей за технологією OLED, що зробить їх контрастнішими та яскравішими. Також це допоможе позбутися ефекту “кольорових переходів”, коли під певним кутом огляду чорний колір переходить в сірий спектр, а синій – в зелений.

Наразі у моделях 2021 року використовується технологія miniLED, яка мінімізує ці ефекти, але Apple хоче позбутися цього взагалі.

Face ID

Також оновлені моделі можуть отримати датчик Face ID, який допоможе розблокувати ноутбук, просто дивлячись на камеру. Його очікували ще в iMac 2021 року, але ці моноблокові комп’ютери Apple не отримали цього. Крім того, поява “чубчика” у професійних ноутбуках компанії цього року може свідчити про підготовку до впровадження цієї технології.

Наразі для розблокування ноутбуків від Apple використовується сканер відбитків пальців Touch ID.

5G модем

Останньою новинкою може стати 5G модем у MacBook Pro – що дасть змогу під’єднуватися до Інтернету не лише за допомогою WiFi, але й з мобільним інтернетом. Це може стати революційним нововведенням, яке зробить ноутбуки ще мобільнішими.

Скоріш за все, підключення до мобільних мереж відбуватиметься за технологією цифрової сім-картки eSim.

Наразі в Україні ця технологія дозволена лише у смартфонах через вимоги законодавства. Адже є вимога, що кожен пристрій, який під’єднується до мобільних мереж, повинен мати фізичний слот для сім-картки.

Технологія eSim не передбачає фізичного слота, адже сім-картка є цифровою, а її модуль “зшитий” з материнською платою пристрою.

Тому, наприклад, у смартгодинниках різних виробників з підтримкою eSim у нашій країні неможливо приєднати таку сім-картку. Те саме буде і з ноутбуками, допоки не зміняться законодавчі вимоги.