У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що необхідно робити, аби пережити радіаційну аварію з мінімальною шкодою для здоров'я.

Про це йдеться на офіційному сайті МОЗ.

“Попри міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, зокрема і пов’язаних з поширенням радіації”, – наголосили у МОЗ.

А також зазначили, що захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади.

У МОЗ заявили, що радіаційну аварію можна перечекати в приміщенні. Проте необхідно заздалегідь підготувати скотч, плівку, щільну тканину. Адже радіоактивний пил осідатиме на усіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері. Після того – не можна підходити до них близько, а також не варто користуватися зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, необхідно зменшити можливість потрапляння повітря з вулиці.

Крім того, знадобляться засоби гігієни: мило, шампунь. Адже після того, як ви зайдете у приміщення, слід змити з себе весь пил та бруд, тому найкращим варіантом буде прийняти душ. За відсутності такої можливості необхідно вимити руки, обличчя, відкриті ділянки шкіри. Проте терти шкіру не варто, щоб не пошкодити її та запобігти потраплянню радіоактивних речовин у рану.

“Після того, як ви змиєте з себе пил, слід переодягтися у чистий одяг, а попередній – акуратно зібрати у пластикові (найкраще – герметичні) пакети та покласти його якомога далі від людей чи домашніх тварин”, – наголосили у МОЗ.

Також слід заздалегідь подбати про запаси їжі та води, і звісно про лікарські засоби. Серед ліків мають бути ті, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я, відповідно до індивідуальних потреб та особливостей стану здоров’я.

Натомість йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калію “для профілактики” без потреби – неприпустимо, адже це може зашкодити здоров’ю.

Варто заздалегідь подбати про засоби зв’язку та про доступ до інтернету. Влада сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати. Також необхідно зібрати всі документи докупи, адже вони можуть бути необхідними у разі евакуації.