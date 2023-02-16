16 лютого Держдума РФ ухвалила закон про "припинення дії щодо Росії міжнародних договорів Ради Європи". У такий спосіб країна-агресор вийшла з міжнародних конвенцій, які є основоположними щодо прав людини.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”.

Зазначається, що закон стосується Конвенції про захист прав людини та основних свобод, Конвенції про припинення тероризму та Статуту Ради Європи.

Відтак міжнародна спільнота не зможе вимагати від росіян дотримання цих прав. До прикладу, якщо йдеться про злочини окупантів протягом повномасштабної російсько-української війни.

Раніше відповідний законопроєкт до Держдуми скерував президент РФ Володимир Путін. Передбачалося, що міжнародні договори, укладені між Росією та Радою Європи, вважатимуться такими, що втратили чинність після 16 березня 2022 року.

Про це йшлося в проєкті документа, скерованого на ім’я спікера російської Держдуми В’ячеслава Володіна.

Так само 7 червня у РФ вчинили щодо постанов Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесених після 15 березня 2022 року, коли ухвалили закон про невиконання рішень суду.

Так, постанови ЄСПЛ надалі не будуть підставою для перегляду рішень, що приймаються російськими судами, тобто, закріплюється верховенство російського права над рішеннями Страсбурзького суду.