Українські банки працюватимуть з "банкоматним роумінгом". У такий спосіб, українці зможуть зняти таку ж кількість готівки в іншому банку, як й у своєму.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан в етері “Українського радіо”.

За його словами, це була ініціатива великих банків, зокрема, йдеться про “ПриватБанк” та “Ощадбанк”, які встановили такі ж ліміти для видачі готівки клієнтам інших банків, як і своїм клієнтам.

“Ідея його полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10―20 тисяч. Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки”, — сказав Шабан.

Зазначається, що комісію скасовують і в комерційних банках. Станом на сьогодні, вже десять комерційних банків повідомили про те, що не зніматимуть комісію для інших карток.

Заступник додав, що банківська система готова до можливого блекауту. Водночас він порадив українцям мати запас готівки на кілька днів.