Що передбачає сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ — пояснюють у Єврокомісії

Про це йдеться в офіційній заяві Єврокомісії.
Рішення має посилити узгодженість санкцій ЄС із санкціями G7. Водночас у комісії наголосили, що санкції не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією.
Також пропонується продовжити чинні санкції на шість місяців, до наступного розгляду наприкінці січня 2023 року. Наразі пакет буде обговорюватися державами-членами в Раді Євросоюзу.
За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн жорстока війна РФ проти України не слабшає. Тому європейці пропонують посилити санкції проти Кремля, ефективніше застосовувати їх та продовжити до січня 2023 року: “Москва має продовжувати платити високу ціну за свою агресію”, — сказала вона.
Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель додав, що на додаток до цих заходів також представлятиме Раді пропозиції щодо включення в список інших фізичних та юридичних осіб із заморожуванням їхніх активів і обмеженням можливості подорожувати.
- Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість скасувати санкції щодо деяких громадян РФ. Причиною стало те, що обмеження могли накласти на слабких підставах.
- Також Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти Москви, але вже ясно, що він не обмежуватиме імпорт російського газу, оскільки занадто багато країн-членів не можуть адаптуватися досить швидко.