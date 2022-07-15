Що передбачає сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ — пояснюють у Єврокомісії

15 липня у Європейській комісії підтримали пропозицію про запровадження нового сьомого пакета санкцій проти РФ. Він передбачатиме заборону на імпорт російського золота та експорт передових технологій.

Про це йдеться в офіційній заяві Єврокомісії.

Рішення має посилити узгодженість санкцій ЄС із санкціями G7. Водночас у комісії наголосили, що санкції не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією.

Також пропонується продовжити чинні санкції на шість місяців, до наступного розгляду наприкінці січня 2023 року. Наразі пакет буде обговорюватися державами-членами в Раді Євросоюзу.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн жорстока війна РФ проти України не слабшає. Тому європейці пропонують посилити санкції проти Кремля, ефективніше застосовувати їх та продовжити до січня 2023 року: “Москва має продовжувати платити високу ціну за свою агресію”, — сказала вона.

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель додав, що на додаток до цих заходів також представлятиме Раді пропозиції щодо включення в список інших фізичних та юридичних осіб із заморожуванням їхніх активів і обмеженням можливості подорожувати.