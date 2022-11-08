У листопаді на екрани повертаються деякі старі улюблені програми, нові кінострічки та серіали. Зокрема нові роботи Стівена Спілберга, Луки Гуаданьїно, Тіма Бертона та багатьох інших. У переліку - найочікуваніші фільми, серіали та мультики, які вийдуть протягом місяця.

Добірку зібрало видання Rollingstone.

“Бардо”, або “Фальшива хроніка жменьки правд” (Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths) (4 листопада)

Цей фільм є мексиканською епічною чорною комедією-драмою 2022 року. Режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту, який раніше зняв “Бердмен” і “Вигнанець”, розповідає про журналіста-документаліста. Той повертається до своєї рідної країни, Мексики. Головний герой починає відчувати екзистенціальну кризу у формі мрійливих видінь після того, як повертається з Лос-Анджелеса.

“Дивний Ел” Янковик” (Weird: The Al Yankovic Story) – 4 листопада)

Головну роль Ела Янковіча у байопіку виконує Деніель Редкліфф. У фільмі розповідається про походження Янковича. Автори розкривають умовності музичного байопіка через історію, що охоплює кілька десятиліть і багато змін у світі музики.

Комедійний співак прославився завдяки блискучим пародіям на всесвітньо відомі хіти. Пік його популярності на Заході припадає на кінець 1980-х — початок 1990-х. Утім, він досі час від часу записує нові твори.

“Доброї ночі, Оппі” (Good Night Oppy) – театри, 4 листопада / Prime Video, 23 листопада)

Режисер Раян Уайт випустив документальний фільм про довгі пригоди марсохода Opportunity — одного з двох легендарних марсоходів NASA. У 2004 році марсохід приземлився на Марсі для виконання місії, яка тривала 90 днів. У кінострічці покажуть, що значив “Оппі” для тих, хто стежив за кожним його кроком.

“Чорна пантера: Ваканда назавжди” (Black Panther: Wakanda Forever) – 11 листопада

Смерть головного героя фільму Чедвіка Боузмана призвела до хаосу плани щодо продовження “Чорної пантери”. Сценарист і режисер Раян Куглер відмовився від стрічки, яку планував зняти до цього. Тому у фільмі Ваканда намагатиметься рухатися вперед після смерті їхнього улюбленого лідера.

“Фабельмани” (The Fabelmans) – 11 листопада

В останньому фільмі Стівена Спілберга розповідається про походження самого режисера. Показується шлях хлопчика, божевільного від кіно, який дорослішає в післявоєнній Америці, коли зв’язки між його батьками починають змінюватися. Його роль в різному віці виконують Матео Зоріон Френсіс-ДеФорд і Габрел Лабелль.

“Тобі цього чорного достатньо?!?” (Is That Black Enough For You?!?) – 11 листопада

У документальному фільмі охоплюють 1970-ті роки на тему репрезентації темношкірих у фільмах. Стрічка виходить на Netflix. У ній беруть участь Гаррі Белафонте, Вупі Голдберг, Семюела Л. Джексона, Ґліна Турмана, Біллі Ді Вільямса та інші критики Елвіса Мітчелла.

“Дракон мого батька” (My Father’s Dragon) – 11 листопада

Ірландська студія Cartoon Saloon, аніматори, адаптували фентезійний роман 1948 року Рут Стайлз Ганнетт. У ньому хлопчика Елмера Елеватора зав’язують незвичайні стосунки з драконом на ім’я Борис. Головного героя озвучує Джейкоб Трембле, а дракона — Гален Матараццо. Раніше студія створила фільми Wolfwalkers, The Secret of Kells тощо.

“Син” (The Son) – 11 листопада

Драматург Флоріан Зеллер завершує трилогію про сімейни стосунки картиною “Син”. У попередні роки вийшла перша частина “Мати”, а друга — “Батько”. Головні ролі виконують Х’ю Джекман та Лора Дерн.

Фільм презентували 7 вересня 2022 року на кінофестивалі у Венеції. Головним героєм є 17-річний підліток Ніколас, який бореться з депресією через розлучення батьків. Трилогія стрічок присвячена сімейним взаєминам.

“Король Талси” (Tulsa King) – 13 листопада

Сильвестр Сталлоне виконує роль боса мафії Дуайта “Генерала” Манфреді. Після 25 років ув’язнення він виходить на волю. Після цього терміну внутрішньо герой не змінився, на відміну від зовнішнього світу, де тепер панують інші “маршали” і “генерали”. Йому надали вказівку пройти в другий за величиною населений пункт в Оклахомі, Талсу. Головний герой починає формувати банду з місцевих аутсайдерів, аби знову повернутися на пік темного світу.

Серіал спільно створили Тейлор Шерідан (“Йеллоустоун”) і Терренс Вінтер (“Імперія набережної”).

1899 -17 листопада

У подіях серіалу розповідають про іммігрантів з Европи на пароплаві, які прямують до Америки. Принаймні вони мріють про краще життя, заради якого готові віддати все. Проте у темній безодні океану вони помічають ще один корабель, який плив за ними. Незабаром кожен пасажир буде змушений зіткнутися з таємницями і виживати кілька місяців у страху.

Роботу представили німецькі творці Янтьє Фрізе та Барана бо Одара.

“Флейшман у біді” (Fleishman is in Trouble) – Hulu, 17 листопада

Успішний лікар намагається піклуватися про своїх дітей після того, що сталося з його шлюбом. Він із дружиною вирішують розлучитися, але жінка раптово зникає, не залишивши інформації про своє місцезнаходження. На плечі головного героя лягає відповідальність за двох підлітків. Флейшман занурюється в переосмислення пріоритетів, дбає про дочку та сина і мріє відшукати зниклу Рейчел, турбуючись про її психологічний стан.

Акторський склад мінісеріалу очолюють Джессі Айзенберг, Клер Дейнс і Ліззі Каплан, а роман про лікаря написала журналістка Теффі Бродессер-Акнер.

“Різдвяна історія Різдва” (A Christmas Story Christmas) – 17 листопада

Сиквел фільму 1983 року “Різдвяна історія” відбувається в 1970-х роках минулого століття. У ньому Пітер Біллінгслі повторює свою роль Ральфі, але тепер вже дорослий, разом зі своєю дружиною (Ерінн Хейз) і власними дітьми. Вони повертаються додому після смерті свого батька.

Мелінду Діллон, яка грала мати Ральфі, замінить Джулі Хаггерті. Проте більшість дитячого акторського складу повернулася, щоб повторити свої ролі.

“Вона сказала” (She Said) – 18 листопада

Нову драму випустили на основі книги, натхненній розслідуванням New York Times щодо сексуальних злочинів Гарві Вайнштейна. Головні ролі двох журналістів виконують Меган Тухі та Джоді Кантор, які беруться розслідувати злочини актора і спілкуватися про його сексуальні порушення разом з жертвами.

Режисер Марія Шрейдер.

“Меню” (The Menu) – 18 листопада

Нову комедію написали сценаристи Сет Райс і Вілл Трейсі, яка раніше випустили “Спадки”. Стрічку зняв Марк Майлод, відомий роботою “Гра престолів”.

У фільмі розповідається про те, як відомий шеф-кухар готує вечерю для ексклюзивних клієнтів. Ресторан знаходиться на острові посеред Тихого океану. Головні герої, прибувши на острів, помічають, що за ними дивно слідкує персонал закладу, а вони не одразу розуміють, що кухар має певні секрети від своїх гостей.

До зіркового акторського складу другого плану входять Аня Тейлор-Джой, Ніколас Холт і Хонг Чау.

“Зачарована 2” (Disenchanted) – 18 листопада

У першій частині принцеса Жизель мультфільму потрапила до реального світу та намагається оселитися в передмісті зі своїм коханим Робертом. З того часу вже минуло 15 років, а принцеса має чоловіка та доньку Морган. Вони разом вирішили перебратися з Нью-Йорка до чарівного міста Монровіль.

Підліток звикла до життя у мегаполісі, тому їй важко адаптуватися у чарівному місті. Одного разу Жизель загадує бажання, що хоче мати життя ніби у казці, але все виходить навпаки. Тепер під небезпекою опинилися казкове королівство Андалазія та її родина.

“Елтон Джон: Пряме прощання зі стадіону Доджер” (Elton John: Live Farewell from Dodger Stadium) – 20 листопада

47 років тому Елтон Джон дав легендарний концерт на стадіоні Доджер у Лос-Анджелесі. В етері Disney+ будуть вести виняткову подію — пряму трансляцію того, як Елтон Джон повернеться на стадіон для фінального концерту в Північній Америці. Шанувальники зі всього світу зможуть “сісти в перші ряди”, аби побачити концерт.

“Ласкаво просимо в Чіппендейлз” (Welcome to Chippendales) – 22 листопада

У мінісеріалі розповідається темна і маловідома історія шановної стриптиз-групи “Чіппендейлз”, які носили на голому торсі краватку-метелик. Актор Кумейл Нанджіані виконує роль засновника групи Сомена “Стіва” Банерджі. Імігрант був настільки одержимий ідеєю “американської мрії”, що відкладав гроші, зароблені на заправці, і жодного разу не сумнівався у своїх силах.

“Чіппендейлз”, яку заснували у 1979 році, стала першою чоловічою стриптиз-трупою, яка виступала здебільшого для жіночої аудиторії. У мінісеріалі покажуть, як америкнський підприємець індійського походження заснував у 1980-х цілу імперію чоловічого стриптизу та як успіх був зіпсований історією вбивства, підпалу і рекета.

“Кістки та все” (Bones and All) – 23 листопада

Цьому фільму передували інші роботи Луки Ґваданьїно — про кохання “Назви мене своїм ім’ям” і жахи “Суспірія”. У фільмі юній Марен виповнилося 16 років, але майже одразу після її дня народження безслідно зникає мати дівчини. Марен ніколи не бачила свого батька, оскільки вона часто голодувала і носила обноски, то вирішила мандрувати всіма підручними способами. Вона зустрічає юнака на ім’я Лі, який став для неї опорою і готовий допомогти їй у пошуках батька. Разом з Лі дівчина має опинитися в найнебезпечніших місцях Америки.

Відданість (Devotion) – 23 листопада

Драма від режисера Дж. Д. Ділларда заснована на реальних подіях, які відбулися під час Корейської війни. У ній розповідається про льотчиків 32-ї ударної ескадрильї винищувачів ВПС США Тома Гаднера (Глен Пауелл) і Джеса Брауна (Джонатан Мейджорс). Під час виконання завдання вони стали бойовими товаришами, але одного разу літак Брауна зазнав аварії на ворожій території. Після цього їхній дружбі потрібно було пройти сувору перевірку.

“Ножі наголо: Скляна цибуля” (Glass Onion: A Knives Out Mystery) – 23 листопада

Netflix випускає детектив, який стане продовженням вдалої стрічки 2018 року. Цього разу детектив Бенуа Бланк (Денієл Крейґ) подорожує до Греції. Чоловіку доведеться розкрити справу на розкішному грецькому острові.

Вперше світ дізнався про джентльмена-детектива Бенуа Блана у 2019 році.

“Дивний світ” (Strange World) – 23 листопада

Останній анімаційний фільм від Disney розповідає про велику та дружню родину Клейдів, які є дослідниками та мандрівниками. На заваді черговій експедиції стало непорозуміння, яке трапляється хоч і рідко, але в найменш підходящий момент.

Випробування випаде на долю 14-річного Ітана, коли він з родиною вирушили до незвіданого краю, наповненого чудернацькими істотами та небаченими рослинами таємничу землю Авалонію.

Режисером виступив Дон Хол, а сценарій написав Кі Нгуйєн. Вони надихалися коміксами минулого століття про фантастичні світи.

“Венздей” (Wednesday) – 23 листопада

Тім Бертон разом з командою Смолвіля – з Альфредом Гофом і Майлзом Мілларом – випустили новий трилер. У серіалі розповідається про юну дівчину Венздей, яка має дуже незвичайну родину. Дівчина починає дуже сумувати за родиною, яка на перший погляд зразкова, коли вирушає до академії “Невермор”, що має дуже моторошну славу. Під час свого перебування у ній дівчина намагається розгадати таємницю академії.

SHAQ – 23 листопада

У чотирисерійному документальному серіалі розповідається про життя Шакіла О’Ніла. Історія охоплює його життя від скромних починань до висот суперзірки. У мінісеріалі будуть поєднувати інтерв’ю з О’Нілом із розмовами з Дуейном Вейдом, матір’ю О’Ніла Люсіль, Джеррі Вестом тощо.

Білий шум (White Noise) – 25 листопада

Режисер Ноа Баумбаха представив художній фільм за однойменним сатиричним романом Дона Делілло 1985 року. У стрічці розповідається про професора “Гітлерівських досліджень” (Адам Драйвер), який змушений вжити заходів, коли його родині загрожує отруйна речовина в повітрі.

В акторському складі будуть Грета Гервіг, Адре Бенджамін і Дон Чідл.

“Королівство. Вихід” (The Kingdom Exodus) – 27 листопада

Стрічка доповнює перші дві частини “Королівства” Ларса фон Трієра, які було випущено в 1994 і 1997 роках. Друга частина фільму залишила багато питань, тому режисер вирішив відродити серіал ля останнього третього сезону.

Героїня Карен шукає відповіді на невирішені питання, щоб урятувати лікарню від загибелі. Одного разу вона блукає у пітьмі й опиняється перед лікарнею. Брама в Королівство знову відчиняється і Карен має врятувати лікарню від руйнування.