Сьогодні під час засідання Верховної Ради фотокореспондент #Букв зафіксував спілкування нардепки від партії “Голос” Олександри Устінової з депутатом від партії “Слуга народу” Олександром Трухіним та депутатом від СН, заступником голови Верховної Ради України Олександром Корнієнком.

Олександра Устінова пройшла у Верховну Раду за списками партії “Голос”. 29 липня 2021 року вона оголосила про свій вихід із партії тому що, як заявила сама нардепка, “Голос став партією імені однієї людини — Кіри Рудик”. Устінова та ще 9 депутатів, які також залишили партію, створили опозиційне депутатське об’єднання “Справедливість”.

Нардеп від партії “Слуга народу” Олександр Трухін відомий тим, що 23 серпня потрапив у ДТП. Зокрема, на сайті “Центр новин” з’явилось повідомлення, що автомобіль Audi, яким керував народний депутат, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху і зіткнувся з автомобілем Ford, в якому був голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі. Після поширення цієї інформації у ЗМІ вона почала раптом зникати. Публікації або видаляли, або замінювали іншим текстом. Зокрема, так зробили понад 30 національних ЗМІ. За місяць ДБР так і не змогло встановити, чи точно саме нардеп президентської партії Трухін був за кермом. Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився цим ДТП.



Що поєднує опозиціонерку Устінову зі «слугами» Трухіним і Корнієнком? // 2 фото

За інформацією джерел #Букв, Олександр Трухін опікується важливими питаннями для голови Офісу президента Єрмака у Верховній Раді (на зразок “Вагнергейту”).

Олександр Корнієнко – перший заступник голови Верховної Ради й голова партії “Слуга народу”. На початку своєї роботи в Раді він потрапив у сексистський скандал — у червні 2020 року Корнієнко з Давидом Арахамією під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність депутатки Ірини Аллахвердієвої, забувши вимкнути мікрофон. Нардепи схарактеризували свою колегу: “баба робоча, як корабельна сосна”, але “трішки піддута”.

#Букви запитали пані Устінову, що вона як представниця опозиції обговорювала з нардепами від пропрезидентської партії:

“Про що я говорю з першим віцеспікером і представником бюджетного комітету, коли у нас сьогодні велика кількість бюджетних законів була на голосуванні, за які ми утримались? Обговорювали робочі питання, подивіться які сьогодні голосували закони – вам все стане зрозуміло”, – і почала прощатися.

#Букви, однак, перепитали, чи нардепку поєднує щось з цими людьми. Пані Устінова зреагувала емоційно:

“Ви, що, знущаєтеся? А що значить “мене поєднує?” Я перепрошую! Ви журналіст, чи Ви хто? Ви вважаєте, це коректні запитання журналіста? Що значить “поєднує”? Це колега по роботі!”

На запитання, чи нардепка є опозицією до чинної влади, пані Устінова послалася на заяву її об’єднання про опозиційність і додала:

“Я не розумію, чому. Ще раз, ви просто задаєте настільки дивні питання. Мені, чесно кажучи, вже смішно, враховуючи, що зливні бачки телеграм каналів почали якусь просто нісенітницю розносити. Це, вибачте мені, заказуха, а не журналістика, вам має бути просто соромно як журналісту”.

Журналістка #Букв пояснила нардепці, що намагається уточнити деталі розмови: “Ви мене запитали, що мене пов’язує з Трухіним! Що це за питання, що значить “пов’язує”?..Ви що, думаєте, що я перший день народилася?… Це знущання!”.

#Букви намагалися дізнатися чи обговорювала нардепка опозиційного об’єднання “Справедливість” спільне голосування разом з представниками влади, але Олександра Устінова поклала слухавку. Нагадаємо, що у вересні нардеп Ярослав Железняк заявив, що представники об’єднання “Справедливість” можуть головувати за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова “коштом ОП”, але сподівався, що цього не відбудеться. Олександра Устінова була серед нардепів, які проголосували за відставку.

Також не вдалося дізнатися про її ставлення до історії з ДТП колеги та чи відомо їй, що Трухін співпрацює з Єрмаком.