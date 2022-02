2 Chainz – Dope Don’t Sell Itself

2 Chainz робить клішований хіп-хоп, в тому сенсі, що гроші, дівчата, речовини і золото – це основна частина його візуалу і лірики. Але ж качає, такий вже стиль Атланти. “Dope Don’t Sell Itself” – це музика для того, щоб ворушити сідницями.

spotify | apple music | youtube music

2 Chainz – Pop Music ft. Moneybagg Yo, Beatking

Animal Collective – Time Skiffs

“Time Skiffs” — одинадцятий студійний і перший за шість років альбом американського експериментального поп-гурту Animal Collective. Дев’ять пісень на “Time Skiffs” – це любовні листи, сигнали лиха, щоденні спостереження та гімни для заспокоєння. Текстури настільки захоплюючі, що хочеться розшифрувати їх чаклунство, ритми настільки заплутані, що хочеться дістатися їх джерела. Як завжди на висоті

spotify | apple music | youtube music

Animal Collective – We Go Back (Official Video)

Black Country, New Road – Ants From Up There

Одні з найяскравіших серед гуртів, що випустили минулого року свій дебютний альбом, британський альтернативний септет Black Country, New Road повертається з новим альбомом через 354 дні після випуску свого первістка. Класичний мінімалізм, інді-фолк, поп, альт-рок і виразний унікальний для гурту звук, що поєднуючи жваву скрипку, ритмічне фортепіано та пронзаючий усе це саксофон, створює щось неймовірне

spotify | apple music | youtube music

Black Country, New Road – ‘Snow Globes’ (Official Audio)

Korn – Requiem

Легенди nu-metal, драдасті та дересивні, гурт Korn випустили свій чотирнадцятий студійний альбом, на якому показують, що вони все ще можуть! «Це альбом, народжений часом і можливістю творити без тиску. Підтриманий новим творчим процесом без обмежень у часі, гурт зміг зробити з “Requiem” те, що останні два десятиліття не завжди дозволяли їм обставини, а саме: витрачати додатковий час на спільні експерименти або старанно записуватися на аналогову касету, що дозволило їм продемонструвати слухачу новознайдений звуковий вимір і текстуру» – вказано в прес релізі гурту.

spotify | apple music | youtube music

Korn – Start The Healing (Official Music Video)

Mitski – Laurel Hell

“Laurel Hell” — шостий студійний альбом японсько-американської інді музиканки Mitski, який здебільшого був написаний до і протягом 2018 року, але дороблювався і перероблювався під час локдаунів спричинених COVID-19. Тексти пісень Mitski часто досліджують її тривоги, через що музичні критики описували її творчість як «сумну дівчачу інді музику».

spotify | apple music | youtube music

Mitski – Love Me More (Official Video)

Oppi Mpanda ft. DJ Shon – Шабля

Олдскульний хіп-хоп зі столиці Волині. “Шабля” – реліз, котрий спробує похитнути ваше тверде переконання в тому, що на етномотивах та історичній пам’яті можна виключно паразитувати.” – обіцяють Oppi Mpanda та DJ Shon. На альбомі є вісилки до Wu-Tang Clan, багато семплів з українських новин, але головний акцент все ж таки на українській музиці – від джазу українця Ігоря Хмари й до Гуцулки Ксені.

bandcamp