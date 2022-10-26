Щоб пройти всі етапи швидко з мінімальними фінансовими затратами, рекомендується звертатися за допомогою профільних фірм. Однією з таких провідних компаній, в переліку послуг якої присутня ліквідація підприємств в Україні, є Legal Solutions – https://legal.ua/ua/likvidaciya-pidpriemstv.html.
Етапи ліквідації підприємства
Ліквідація юридичної особи проводиться на підставі рішення власників, учасників або акціонерів. В інших випадках ця процедура може проводитися шляхом банкрутства або за судовим рішенням. Незалежно від причини, ліквідація підприємства має декілька етапів:
- Рішення про ліквідацію. Приймається власником або на зборах всіх керівників. Затверджується протоколом.
- Повідомлення органів держреєстрації. Надсилається заява власника яка запускає процес ліквідації.
- Подання інформації в контролюючі органи. Складається податковий звіт та передається по обліку реєстрації.
- Сповіщення кредиторів. Надсилається вся інформація про ліквідацію і отримуються вимоги.
- Продаж активів. Проводиться самостійно або під контролем держорганів. Вилученими коштами покриваються борги.
- Звільнення штату. Проводиться за процедурою передбаченою законодавством з дотриманням всіх строків та виплат.
- Закриття розрахункових рахунків. Припиняється облік в податковій інспекції так ліквідуються банківські рахунки.
- Перевірка держорганами. Контроль держорганами над проведенням процедури та правильністю оформлення документів.
- Отримання довідок ДФСУ та ПФУ. Необхідні для складання обхідного листа та контролю держорганів.
- Архівування даних. В архівні установи передаються всі документи та проводиться утилізація печаток.
Після проходження всіх етапів в державний реєстр вноситься інформація про ліквідацію підприємства і з цього часу припиняється його діяльність.
Як вибрати фірму помічника?
Звернення до профільних компаній, які займаються вирішенням юридичних питань в економічній діяльності підприємства необхідно не тільки для підтримання його рентабельності а і для його ліквідації. Це дає можливість уникнути появи штрафних санкцій за неправильне закриття. Тому дуже важливо при виборі компанії звернути увагу на слідуючі критерії:
- рейтинг компанії серед конкурентів;
- досвід роботи на ринку саме в напрямку ліквідації підприємств;
- рівень кваліфікації спеціалістів компанії;
- наявність задоволених клієнтів та позитивних відгуків;
- реальне співвідношення послуги до рівня оплати
- обов’язкова наявність реєстраційних документів та ліцензійного дозволу на ведення юридичної діяльності.
Важливим фактом являється доручити ліквідацію свого суб’єкта підприємницької діяльності спеціалістам з високим рівнем кваліфікації. При такому підході ця процедура пройде швидко та без затрат моральних ресурсів.