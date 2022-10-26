Ліквідація підприємства є одним із способів припинення діяльності суб’єкта господарювання. При проведенні цієї процедури проводяться відповідні записи в Єдиний державний реєстр. Зібрати пакет документів та подати їх своєчасно в державні органи займає багато часу та потребує залучення великої кількості фахівців.

Щоб пройти всі етапи швидко з мінімальними фінансовими затратами, рекомендується звертатися за допомогою профільних фірм. Однією з таких провідних компаній, в переліку послуг якої присутня ліквідація підприємств в Україні, є Legal Solutions – https://legal.ua/ua/likvidaciya-pidpriemstv.html.

Етапи ліквідації підприємства

Ліквідація юридичної особи проводиться на підставі рішення власників, учасників або акціонерів. В інших випадках ця процедура може проводитися шляхом банкрутства або за судовим рішенням. Незалежно від причини, ліквідація підприємства має декілька етапів:

Рішення про ліквідацію. Приймається власником або на зборах всіх керівників. Затверджується протоколом. Повідомлення органів держреєстрації. Надсилається заява власника яка запускає процес ліквідації. Подання інформації в контролюючі органи. Складається податковий звіт та передається по обліку реєстрації. Сповіщення кредиторів. Надсилається вся інформація про ліквідацію і отримуються вимоги. Продаж активів. Проводиться самостійно або під контролем держорганів. Вилученими коштами покриваються борги. Звільнення штату. Проводиться за процедурою передбаченою законодавством з дотриманням всіх строків та виплат. Закриття розрахункових рахунків. Припиняється облік в податковій інспекції так ліквідуються банківські рахунки. Перевірка держорганами. Контроль держорганами над проведенням процедури та правильністю оформлення документів. Отримання довідок ДФСУ та ПФУ. Необхідні для складання обхідного листа та контролю держорганів. Архівування даних. В архівні установи передаються всі документи та проводиться утилізація печаток.

Після проходження всіх етапів в державний реєстр вноситься інформація про ліквідацію підприємства і з цього часу припиняється його діяльність.

Як вибрати фірму помічника?

Звернення до профільних компаній, які займаються вирішенням юридичних питань в економічній діяльності підприємства необхідно не тільки для підтримання його рентабельності а і для його ліквідації. Це дає можливість уникнути появи штрафних санкцій за неправильне закриття. Тому дуже важливо при виборі компанії звернути увагу на слідуючі критерії:

рейтинг компанії серед конкурентів;

досвід роботи на ринку саме в напрямку ліквідації підприємств;

рівень кваліфікації спеціалістів компанії;

наявність задоволених клієнтів та позитивних відгуків;

реальне співвідношення послуги до рівня оплати

обов’язкова наявність реєстраційних документів та ліцензійного дозволу на ведення юридичної діяльності.

Важливим фактом являється доручити ліквідацію свого суб’єкта підприємницької діяльності спеціалістам з високим рівнем кваліфікації. При такому підході ця процедура пройде швидко та без затрат моральних ресурсів.



