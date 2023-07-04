Джерело: КИЇВ24 livе.
Російські окупанти продовжують здійснювати ядерний шантаж, саме тому українці мають бути готовими до надзвичайної ситуації з ядерним ударом.
Отже, якщо ядерний вибух застав вас у дорозі, необхідно дотримуватися наступного алгоритму дій:
- Помітивши спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), у жодному разі не дивіться в той бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей;
- Зупиніть автомобіль на безпечній частині дороги;
- Закрийте всі вікна, двері, люки та будь-які отвори, перекрийте потік повітря ззовні;
- Прийміть захисну позу (закрийте голову руками та опустіть лікті на коліна);
- Прикрийте вуха навушниками — це захист від баротравми;
- Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихайте через них, поки не опинитесь в укритті: це має захистити вас від потрапляння радіонуклідів в організм.
Після вибуху негайно необхідно знайти укриття, це може бути підвал, бетонні будівлі з мінімальною кількістю вікон та дверей. Головний критерій – хвилинна доступність.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.
- Росіяни все частіше вдаються до ядерного шантажу та розглядають сценарій теракту на Запорізькій АЕС. У разі реалізації окупантами терористичного акту, необхідно орієнтуватися на вказівки з офіційних джерел у кожному конкретному регіоні. Водночас є кілька кроків, які допоможуть підготувати безпечне середовище для себе та домашніх тварин.