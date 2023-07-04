Якщо ядерний вибух застав вас у дорозі необхідно, перш за все, якнайшвидше зупинити транспортний засіб на безпечній ділянці та перекрити попадання повітря в середину автомобіля.

Джерело: КИЇВ24 livе.

Російські окупанти продовжують здійснювати ядерний шантаж, саме тому українці мають бути готовими до надзвичайної ситуації з ядерним ударом.

Отже, якщо ядерний вибух застав вас у дорозі, необхідно дотримуватися наступного алгоритму дій:

Помітивши спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), у жодному разі не дивіться в той бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей;

Зупиніть автомобіль на безпечній частині дороги;

Закрийте всі вікна, двері, люки та будь-які отвори, перекрийте потік повітря ззовні;

Прийміть захисну позу (закрийте голову руками та опустіть лікті на коліна);

Прикрийте вуха навушниками — це захист від баротравми;

Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихайте через них, поки не опинитесь в укритті: це має захистити вас від потрапляння радіонуклідів в організм.

Після вибуху негайно необхідно знайти укриття, це може бути підвал, бетонні будівлі з мінімальною кількістю вікон та дверей. Головний критерій – хвилинна доступність.