Що робити якщо трапився обвал у будинку

Декілька поряд рятувальників можуть врятувати життя людині в умовах обвалу будівлі після обстрілу ворожою артилерією чи бомбардуваннях.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Спершу, якщо трапився обвал необхідно вивільнити руки та ноги. Оцініть навколишню ситуацію та починайте обережно розбирати завал. Роздивіться чи не надто вони важкі та прибирайте їх, але конструкції на яких тримається обвал не треба переносити.

Якщо не бачите, чим вас завалило або предмети, які впали, дуже важкі — кличте на допомогу кілька годин. Намагайтеся далі розібрати завал та звільняти себе. Якщо необхідно, то надайте собі першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.

Намагайтеся сповістити про себе: скористайтесь телефоном мобільного зв’язку, стукайте по трубах і батареях опалення, голосно кличте на допомогу. Намагайтеся уникнути переохолодження.

Якщо є можливість залишити будівлю, то тікайте якомога швидше і спускайтеся сходами, а не ліфтом. Важливо взяти із собою кошти з документами, але за умови, якщо це не затримає в приміщенні під час небезпеки. Повідомте про загрозу інших мешканців та не створюйте тисняву у дверях під час евакуації.

Якщо немає можливості вийти із будівлі, то займіть найбільш вигідну позицію. Зокрема це отвори дверей, кути (якщо в куті стоїть стіл, можна сховатися під ним), місце під балками, каркасами тощо. Тримайте якомога далі від вікон, не виходьте на балкон. Перекрийте газ, воду та світло, якщо є можливість.

Телефони рятувальних і аварійних служб

112 — єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби).

— єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби). 101 — державна служба з надзвичайних ситуацій (пожежники, рятувальники).

— державна служба з надзвичайних ситуацій (пожежники, рятувальники). 102 — поліція.

— поліція. 103 — швидка медична допомога.

— швидка медична допомога. 104 — аварійна служба газової мережі.

— аварійна служба газової мережі. 0 800 501 482 — телефон довіри Служби безпеки України.